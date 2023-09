Fenomén Mbappé. Aký je v skutočnosti tento špičkový futbalista?

Mladý zázrak, ktorý fascinuje futbalový svet.

Nemal ešte ani dvadsaťjeden rokov a už mal za sebou ohromné úspechy.

Kylian Mbappé prepísal futbalové štatistiky, keď sa mu len počas troch sezón podarilo dosiahnuť v takom mladom veku rekordné výkony. Lepšie sa v jeho veku darilo len Pelému, ktorý v ňom videl svojho nástupcu.

Kniha Fenomén Mbappé sleduje kariéru mladého fenoménu už od jeho prvých driblingov na trávniku štadióna Léa Lagrangea na parížskom predmestí Bondy až po jeho štvrtý gól vo finále majstrovstiev sveta na moskovskom štadióne Lužniki.

Čo je zač? Ako sa dostal tam, kde je? Na akých hodnotách si zakladal? Kto mu pomohol? Ako môžeme vysvetliť jeho neochvejné sebavedomie – tú istotu, že uspeje?

Toto bádanie je bohaté na rozhovory a nepublikované príbehy.

Odhaľuje život hráča, ktorého osobité čaro presahuje hranice zelených ihrísk. Nie je to len nadaný športovec, ale aj muž, ktorý vyčnieva z davu a priťahuje pozornosť ľudí.

Podobných fenoménov je málo, no on aj tak toto označenie odmieta: „Ja nie som fenomén. Fenoménmi sú Cristiano Ronaldo, Messi alebo Neymar. Od toho mám ešte ďaleko. Takže keď to počujem, je mi z toho dosť do smiechu.“

Skóruje, aby zmenil dejiny – to by mohlo byť jeho motto. „Každý deň sa snažím pomôcť tímu tak, ako sa len dá, čo mi samo osebe robí radosť, pretože futbal je pre mňa radosť. A usilujem sa aj dávať góly. Prekonávanie rekordov je to, čo ma poháňa vpred, takže som veľmi spokojný,“ zveril sa 23. februára 2019 do mikrofónu stanice Canal+ po výkone 8 Kniha vyšla v roku 2019 a je dostupná aj v českom jazyku tu: https:// www.martinus.sk/?uItem=642613; pozn. prekl. proti Nîmes. „Vždy vychádzam z princípu, že príde niekto iný, ešte lepší, takže sa treba vždy snažiť najviac, ako to ide, pretože jedného dňa vás niekto prekoná.“