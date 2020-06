Fenomén Ted Ligety neplánuje ukončiť kariéru, chce ešte súťažiť na olympiáde v Pekingu

Majster obrovského slalomu

Po zraneniach hľadal niekdajšiu formu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ted Ligety si chce predĺžiť lyžiarsku kariéru až do zimných olympijských hier v Pekingu 2022. Ak by sa mu tam podarilo získať medailu, ako 37-ročný by sa stal najstarším americkým mužským športovcom s cenným kovom na ZOH.Bode Miller bol bronzový v super G na ZOH v Soči 2014, mal vtedy 36 rokov. Vôbec najstarším americkým olympionikom je dodnes skokan na lyžiach Peder Falstad. Počas ZOH v Lake Placide 1932 mal 38 rokov.Ted Ligety bol v nedávnom období majstrom s vybrúsenou technikou obrovského slalomu. V tejto najtechnickejšej disciplíne získal zlato na troch majstrovstvách sveta v sérii (2011, 2013 a 2015) a je v nej aj olympijský víťaz zo Soči 2014. Celkovo má na konte dve zlaté olympijské medaily a päť titulov majstra sveta. Aj Ligetyho bilancia v obrovskom slalome vo Svetovom pohári je úctyhodná. K 24 víťazstvám pridal aj sedem druhých a desať tretích miest."Ešte dva roky a potom skončím na olympiáde v Pekingu. To je môj cieľ. Do najbližšej sezóny sa určite chystám a bolo by hlúpe, keby som to stopol rok pred olympiádou. A že budem na olympiáde už starý muž? V aktuálnej poslednej sezóne som sa cítil lepšie ako počas piatich rokov predtým," vyhlásil Ted Ligety v podcaste na webe SkiRacing.com.Po sérii zranení v posledných dvoch - troch sezónach iba hľadal niekdajšiu formu. Jeho najlepšími výsledkami v ročníku SP 2019/2020 boli piate a siedme miesto z obrovských slalomov v Söldene, resp. Adelbodene. Napriek tomu skúsený Američan cíti, že krivka jeho výkonnosti po pár rokoch opäť ide hore. "Je tam progres a blížim sa do bodu, kde by som opäť mohol začať víťaziť v pretekoch," uviedol Ted Ligety, cituje ho portál sport.yahoo.com.Ligety má dvojročného syna Jaxa a jeho manželka Mia momentálne očakáva narodenie dvojičiek. "Náš rodinný život sa exponenciálne stane hektickejším," priznal Američan.