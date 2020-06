Fortuna liga je o krok bližšie k reštartu, testy v kluboch bez pozitívneho nálezu na Covid-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2020 - Testy v kluboch futbalovej Fortuna ligy z druhej polovice predchádzajúceho týždňa nepriniesli ani jeden pozitívny prípad ochorenia Covid-19, ligový futbal na Slovensku je tak opäť bližšie k reštartu po trojmesačnej pauze zavinenej pandémiou koronavírusu.Testovanie v kluboch najvyššej súťaže prebehlo vo štvrtok a v piatok. "Z každého klubu sa testom podrobilo minimálne 30 členov. Medzi testovanými boli prioritne hráči a realizačné tímy. Celkovo bolo vykonaných 385 testov metódou PCR. Výsledky testov boli známe po 48 hodinách, teda v nedeľu podvečer. Výbornou správou je, že všetky testy boli negatívne!" referuje oficiálny web FL.Testovanie zabezpečovalo Únia ligových klubov (ÚLK) ako vedenie súťaže v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. "To, že všetci testovaní sú negatívni, je výborná správa, ktorú sme čakali, aj vzhľadom k tomu, že počas pandémie sa kluby našej ligy správali mimoriadne zodpovedne," informuje web fortunaliga.sk.Po dlhej pauze by sa najvyššej slovenská futbalová súťaž mala začať v sobotu 13. júna. Na programe je dovedna päť kôl v oboch nadstavbách - o titul aj o udržanie sa. "V tejto súvislosti ÚLK v piatok zaslala klubom upravený Manuál organizácie zápasov. Ten prispôsobila aktuálnej situácii a podmienkam stanoveným z Úradu verejného zdravotníctva," informovali predstavitelia ÚLK.