Fenomenálny David Garrett vystúpi v Bratislave! Zažite magický večer s husľovými variáciami svetových hitov

21.10.2024 (SITA.sk) - David Garrett očaruje hudobný svet svojimi brilantnými husľovými variáciami už viac ako tri desaťročia. Tento interpret s raketovou kariérou stiera hranice medzi klasickou a populárnou hudbou. Svoje symfonické aranžmány najväčších hitov súčasnej populárnej hudby predstaví slovenskému publiku 22. apríla 2025 v Peugeot aréne.Garrett začína novú kapitolu vo svojej kariére vydaním albumu Millenium Symphony, na ktorom premieňa tie najväčšie hity posledných 25 rokov na ohromujúce zvukové kulisy. Reinterpretuje megahity od Taylor Swift, Rihanny, Eda Sheerana, The Weeknda, Davida Guettu a mnoho ďalších medzinárodných hviezd. Tento album považuje za svoju osobnú "crossover evolúciu".David Garret doteraz vydal už 17 albumov, pričom len v Európe a USA dosiahol až 18 umiestnení v prvej desiatke. Doteraz triumfoval so svojimi klasickými albumami, no rovnaký úspech dosiahol aj s crossoverovým bestsellerom Rock Symphonies.S viac ako piatimi miliónmi predaných CD a 5,6 miliardami streamov po celom svete je jeho medzinárodná popularita nepopierateľná. Odohral približne 1600 živých koncertov pred viac ako štyrmi miliónmi fanúšikov.Kreativita a všestrannosť Garretta urobili z husľového virtuóza jedného z najúspešnejších sólových umelcov, ktorý sa pohybuje na pódiách tých najprestížnejších svetových koncertných sál a najväčších arén.Príďte si vychutnať známe hity v dychberúcich klasických aranžmánoch v podaní Davida Garretta 22. apríla 2025 do Peugeot Arény (Národné tenisové centrum).Informačný servis