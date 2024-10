VIDEO: Hasiči si precvičili zásah pri požiari Bojnického zámku

Hasiči si precvičili zásah pri požiari v citadele Bojnického zámku. Počas taktického cvičenia v pondelok pomáhali i deťom, ktoré sa nadýchali splodín horenia, jeho súčasťou bola i evakuácia ostatných detí.





"Bojnický zámok patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatkové objekty na Slovensku a aj z toho dôvodu je nutné, aby sa takéto taktické cvičenia realizovali pravidelne. Aby sme sa naučili, ako sa hasí prípadný požiar a vedeli správne evakuovať návštevníkov," spomenula PR manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková.

Taktického cvičenia sa zúčastnilo približne 28 hasičov z Prievidze a Handlovej, tiež dobrovoľní hasiči z Nedožier-Brezian a Bojníc s desiatimi kusmi techniky. "Cvičenie má namotivovať udalosť, pri ktorej musíme adekvátne rýchlo zasiahnuť. Musíme sa pripraviť, ak by nastalo horenie na zámku," uviedol veliteľ zásahu Štefan Bielik.



Požiar nahlásili hasičom podľa neho zamestnanci zámku krátko pred 9.00 h, v priestoroch citadely zostala uviaznutá skupina detí s učiteľkou, pričom deti boli omámené splodinami horenia. "Zabezpečili sme doplňovanie vody do stredného hradu. Prieskumná skupina našla deti, za použitia vyvádzacích masiek ich vyviedla do voľného priestoru do dýchateľného prostredia. Hasiči vykonávali hasebné práce a následne požiar lokalizovali a zlikvidovali," opísal Bielik s tým, že celková akcia trvala približne 20 minút.



Zásah pri požiari historických pamiatok si hasiči cvičia pravidelne, boli v Dolnej Krupej, na Spišskom hrade, Červenom Kameni, prídu i do martinského múzea, v minulom roku ho absolvovali na zámku s výsuvnou plošinou, spomenul generálny riaditeľ SNM Anton Bittner. "Proti požiaru sú pamiatky pripravené relatívne dobre. Samozrejme, ten investičný dlh na nehnuteľnostiach v správe štátu je veľký, približne päť miliárd eur. Takže každý sa snaží v rámci svojich možností," ozrejmil Bittner. Keď zhorí umelecké dielo alebo historický predmet, jeho hodnota je nevyčísliteľná, preto má prevencia a ochrana podľa neho zmysel.