Fenomenálny zjazdár Marcel Hirscher čoskoro ukončí kariéru, ozýva sa z Rakúska

Boj s vlastnou motiváciou

Rodina je dôležitý faktor

Glóbus v alpskej kombinácii chýba

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2019 (Webnoviny.sk) - Všetko má svoj koniec, aj mimoriadnymi úspechmi ovenčená kariéra fenomenálneho športovca.Rakúsky zjazdár Marcel Hirscher síce zatiaľ oficiálne koniec neoznámil, ale podľa rakúskych médií tak urobí na budúci týždeň v stredu na tlačovej konferencii. Ako prvý o tom informoval Kronen Zeitung vo svojom internetovom vydaní."Život nie je len o červenej a modrej", naznačil Hirscher médiám v nedávnej minulosti prirovnaním k farbe slalomových bránok.Sedemnásobný majster sveta a dvojnásobný olympijský víťaz je údajne napevno rozhodnutý skončiť a venovať sa rodine, keďže už vyše roka je ženatý a má aj jednoročného syna. A to napriek tomu, že len v marci tohto roku dovŕšil tridsiatku.Rakúske médiá tvrdia, že Hirscher už niekoľko rokov bojuje ani nie tak so súpermi ako s vlastnou motiváciou. Fenomén technických disciplín v slalome a obrovskom slalome dosiahol prakticky všetko, čo sa dalo.Jeho osem veľkých glóbusov za celkový triumf vo Svetovom pohári je bezkonkurenčný historický rekord, ktorý zrejme dlhé roky nikto neprekoná. Druhý v tomto poradí Marc Girardelli má 5 glóbusov."Ak by sa Hirscher predsa len rozhodol pokračovať, bola by to už jeho trinásta sezóna na svetových súťažných zjazdovkách. Z roka na rok sa ťažšie vyrovnáva so stresom, cestovaním a tvrdou prípravou. Už nechce ďalej znášať dlhodobé vyčerpanie z pretekov Svetového pohára, navyše je tu dôležitý faktor - rodina. Svoje rozhodnutie skončiť nezmení ani napriek intervencii zo strany trénerov, zväzových funkcionárov, priateľov či opatrovateľov detí," konštatujú Rakúšania aj na portáli ORF.Jedným z dôvodov očakávaného rozhodnutia o konci kariéry je aj absencia veľkého zjazdárskeho podujatia v najbližšej sezóne. Najbližšie majstrovstvá sveta sú na programe až v roku 2021 v Cortine d´Ampezzo, zimné olympijské hry v Pekingu ešte o rok neskôr.A zbierať body a víťazstvá v pretekoch Svetového pohára už "škrečka na medaily" ako píšu o rodákovi z Annabergu rakúske médiá, neuspokojuje. Prečo by aj malo.Hirscher dosiaľ nazbieral 67 víťazstiev a celkovo 138 pódiových umiestnení v pretekoch Svetového pohára, doma má 8 veľkých krištáľových glóbusov za celkový triumf v SP a 12 malých za celkové triumfy v slalome a obrovskom slalome.Paradoxne nikdy nevyhral preteky SP v alpskej kombinácii, v tejto disciplíne je však majster sveta aj olympijský víťaz.