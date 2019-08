Ndombele nepomôže Tottenhamu v nedeľňajšom derby s Arsenalom

Lionel Messi (vľavo) a Tanguy Ndombele v súboji o loptu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur si musí počkať na návrat Tanguyho Ndombeleho do tréningového procesu. Dvadsaťdvaročného francúzskeho stredopoliara stále trápia problémy so stehenným svalom a okrem minulotýždňového ligového súboja s Newcastlom United vynechá aj nedeľňajšie londýnske derby proti Arsenalu." by mohol byť k dispozícii po reprezentačnej prestávke, informujú britské médiá.