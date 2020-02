Fernando Alonso opäť zabojuje o trojkorunu, na pretekoch Indy 500 bude jazdiť za McLaren

Môže napodobniť Hilla

Bude mať číslo 66

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Španiel Fernando Alonso bude mať 24. mája 2020 ďalšiu šancu vstúpiť do nesmrteľného klubu motoristických pretekárov.Dvojnásobný šampión formuly 1 počas svojej športovej kariéry dvakrát vyhral Veľkú cenu Monaka F1, dvakrát bol členom víťazného tímu na 24-hodinových pretekoch Le Mans, a tak mu k zisku tzv. trojkoruny chýba už len víťazstvo na pretekoch 500 míľ Indianapolis.Už o necelé tri mesiace sa v ich 104. ročníku Alonso predstaví vo farbách tímu Arrow McLaren SP. Doposiaľ sa "trojkorunu" podarilo v motoristickom svete získať iba Britovi Grahamovi Hillovi. Alonso je v súčasnosti najvážnejším kandidátom na to, aby sa k nemu pridal."Som pretekár a Indy 500 sú najväčšie preteky na svete. Milujem fanúšikov, ktorí sú neuveriteľní a pre nás jazdcov robia tieto preteky špeciálne. Maximálne rešpektujem preteky a každého, kto sa ich zúčastní. Chcem s nimi bojovať a ako vždy predviesť môj najlepší výkon," vyjadril sa Alonso pre web mclaren.com.V prestížnych pretekoch má Alonso vysoké ambície. "Je pre mňa dôležité preskúmať moje šance v týchto pretekoch, ale tím Arrow McLaren SP bol vždy na vrchole. Mám výnimočný vzťah s McLarenom, veľa sme toho spolu zažili a vytvorili sme medzi sebou silné puto a lojálnosť. Som presvedčený, že môžeme byť konkurencieschopní. Budem pracovať s dvoma fantastickým mladými talentmi Oliverom Askewom a Patom O’Wardom a som nadšený, že môžeme začať s prípravami," pokračoval Alonso.Alonso bude mať číslo 66 a jazdiť bude na aute s označením Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet. "Fernando prináša do nášho tímu skúsenosti a odbornosť, z ktorej budú profitovať našimi mladí jazdci. Na Indy 500 máme rýchle autá a veríme, že sa nielen zúčastníme, ale budeme jazdiť vpredu. Spolupráca so Chevroletom, skúsenosti a trojica skvelých pretekárov robia z nášho tímu jedného z najsilnejších v štartovom poli," povedal spoluvlastník tímu Sam Schmidt.