V NHL vyhrávali domáce tímy, brankár Fleury vychytal shutout (video)

Fleuryho 61. shutout

Pacioretty už 30-gólový

Výsledky - NHL



streda















SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Vegas Golden Knigts majú momentálne najlepšiu fazónu v NHL a to isté platí aj o ich brankárovi. Vegas zvíťazili v siedmom zápase v neprerušenej sérii, keď si doma poradili s Edmontonom 3:0 a 35-ročný gólman Marc-André Fleury vychytal piaty shutout v sezóne.Viac ich nemá na konte žiadny iný brankár, rovnaký počet má iba Lotyš Elvis Merzlikins z Columbusu. Fleury v stredu v T-Mobile Arene pochytal všetkých 29 striel súperových hráčov vrátane deviatich v podaní kráľov produktivity NHL Leona Draisaitla a Connora McDavida. Draisaitl si teda na dovŕšenie stobodovej hranice bude musieť počkať minimálne do najbližšieho zápasu svojho tímu."Hrali sme konštantne dobre počas celého zápasu a nedovolili súperovi dostať sa do šancí. Je to stále o prístupe a tímovej hre," uviedol Marc-André Fleury pre zámorské médiá.Trojnásobný držiteľ Stanleyho pohára v drese Pittsburghu posledných päť svojich štartov v aktuálnej sezóne premenil na víťazstvá s priemerom 1,60 inkasovaného gólu a úspešnosťou zákrokov 94,1%. Celkovo si v kariére pripísal 61. shutout, čím sa dostal na sedemnáste miesto historických tabuliek na úroveň legendárneho Kanaďana Turka Brodu.Najbližšou jeho métou je 64 shutoutov Henrika Lundqvista. "Predviedol niekoľko skutočne solídnych zákrokov. Je to dobrý brankár. Najmä v prvej tretine sme mali šance, páčilo sa mi, ako sme ju odohrali. Chýbali nám však góly," podotkol Connor McDavid na webe nhl.com.V drese Vegas strelil tridsiaty gól v sezóne Max Pacioretty (šiestykrát v kariére pokoril túto hranicu) a po príchode z Montrealu sa hneď vo svojom prvom zápase strelecky presadil aj Nick Cousins. Hráči Vegas zvýšili náskok na čele Pacifickej divízie na štyri body práve pred Edmontonom a Vancouverom.Celkovo im na Západe patrí štvrtá priečka o šesť bodov za lídrom St. Louis Blues. "Máme sedemnásť zápasov do konca základnej časti a naše nastavenie je správne. Ak môžem k tomu niečím prispieť, som šťastný. V apríli chceme hrať v play-off a nie pozerať sa na to, ako tam hrajú iní," vysvetlil Nick Cousins.