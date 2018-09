Festival 5 minút pre zdravie v AVIONE

• ako správne čistiť zúbky,• ako sa zbaviť syndrómu bieleho plášťa,• základy stavby ľudského tela hravou formou pomocou plyšového medveďa.• Projekt FajčeNIE – škodlivé účinky fajčenia a cigaretového dymu na organizmus. Meranie pomeru CO vo vydychovanom vzduchu v porovnaní s nefajčiarmi.• SCORA (Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS) – edukácia žien o dôležitosti samovyšetrenia prsníkov, edukácia mužov pri vyšetrení semenníkov.• EUROPACOLON – téma rakoviny hrubého čreva a rakoviny lymfatických uzlín, vzájomná pomoc a podpora pacientov trpiacich týmto ochorením. Šírenie informácií o možnostiach Národného registra kostnej drene, ktorý prispieva ku skvalitneniu života mnohých pacientov.• Merania základných profilov glykémie, cholesterolu, pomeru tuku v tele pomocou BMI váhy a mnohých iných ukazovateľov telesnej vitálnej kondície.• Konzultácia s diabetologičkou na tému správna a vyvážená strava, zdravá životospráva.• Konzultácia s trénerom a fyzioterapeutom na tému pohybový aparát.• Ako správne poskytnúť prvú pomoc doma či vonku – výučbu pripravila Katedra urgentnej medicíny SZU.Viac informácií nájdete: https://www.facebook.com/events/2100156913567287/