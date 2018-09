Venhartová: Odobrenie súkromného pálenia alkoholu je pre nás sklamaním

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Hanc Foto: TASR - Milan Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Prijatie novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorá umožní ľuďom vyrábať si destiláty z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu, je pre potravinárov veľkým sklamaním.uviedla v stanovisku riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová.Prijatie takéhoto dôležitého zákona by malo byť podľa jej slov založené na odbornej diskusii a skoro celospoločenskom konsenze, po vykonaní príslušných analýz a dopadových štúdií.dodala Venhartová.Stavovské organizácie vyvinuli podľa PKS enormné úsilie, aby odvrátili negatívne dopady tohto návrhu novely zákona, ktorý predkladateľ menil do poslednej chvíle v pléne rozsiahlym pozmeňovacím návrhom.zdôraznili potravinári. Predkladatelia podľa nich naformulovali požiadavky na občana, ktorý si bude chcieť dať registrovať vlastnú pálenicu, takým spôsobom, že namiesto odstránenia nelegálneho pálenia bude mať zákon opačný efekt, a to zvýšenie počtu nelegálnych páleníc.zdôraznila PKS. Ide napríklad o kontrolu dodržiavania stanoveného množstva a kvality vyrobeného destilátu, keďže zákon neurčuje spôsob merania. Tiež aj kontrolu držby destilačného zariadenia, ale aj povoľovanie výroby destilátu a následne po ukončení výroby opatrenie destilačného zariadenia uzávermi.opísala PKS.Okrem týchto vecných výhrad podľa potravinárov stále platí, že prijatý zákon je v rozpore s právom EÚ, pričom stavovské organizácie na tento rozpor upozorňovali od začiatku.uviedla PKS.Novelu zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh z dielne poslancov koaličného Mosta-Híd Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka schválil parlament vo štvrtok 20. septembra 94 hlasmi.