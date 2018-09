Festival Amplión ponúkne na desiatich scénach 33 programov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Štiavnica 17. septembra - Koncom septembra sa uskutoční v Banskej Štiavnici tretí ročník medzinárodného Festivalu Amplión – Nový kabaret & pouličné umenie. V exteriéroch a interiéroch historického mesta sa zíde takmer 90 kabaretiérov, hudobníkov a pouličných umelcov z Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Diváci sa môžu tešiť aj na slovenské premiéry svetových pouličných umelcov zo Španielska, Belgicka, Nemecka a Ruska."Najlákavejším hosťom festivalu bude Slovenské národné divadlo so životopisným Kabaretom normalizácia alebo Modlitbou pre Martu, o populárnej českej speváčke a bojovníčke za slobodu Marte Kubišovej," informoval Ján Fakla, člen Kremnického divadla v podzemí, ktoré festival organizuje.Legendárny český kabaret so swingovou kapelou a tancami predvedie pražské Divadlo Kašpar, ktoré oživilo slávnu éru komickej dvojice Suchý & Šlitr v remaku Jonáš a tingl tangl. Naopak, modernú formu kabaretného divadla s magickými trikmi rozvibruje podľa jeho slov pražské divadlo Damúza s inscenáciou na motívy Anny Kareniny Kar."Za srdce všetkých chytí aj putovné poeticko-výtvarné divadlo masiek Markelińe zo Španielska s inscenáciou Andante, trio komikov The Primitives z Belgicka v klauniáde Three of a kind či svetová marionetová show pre rodiny s deťmi Extraordinary voyage v podaní rusko-nemeckej dvojice The Fifth Wheel," dodal Fakla.Organizátori podľa jeho slov pripravili aj ďalšie pouličné a kabaretné prekvapenia. Mesto rozozvučí maďarská pouličná kapela Csángálló, piesne v deviatich jazykov zahrá Karolina Cicha z Poľska a zahrá aj česká banda Fekete Seretlek. Festival vyvrcholí diskusiou Svedkovia tyranie, ktorú bude moderovať reportér a editor Denníka N Mirek Tóda.Autentické osobné skúsenosti z okupácie v Maďarsku v roku 1956 príde vypovedať emeritný profesor a historik Csaba Gy Kiss, o udalostiach v roku 1968 v Československu bude hovoriť signatárka Charty 77, divadelná profesorka Jaroslava Šiktancová z Prahy a o výnimočnom stave v Poľsku v roku 1981 porozpráva novinár a prekladateľ Andrzej Jagodziński. Presah do súčasnosti sprostredkuje ukrajinsko-slovenský herec Jevgenij Libezňuk, ktorý prečíta z knihy Timothy Snydera O tyranii s podtitulom Dvadsať ponaučení z 20. storočia.Kremnické divadlo v podzemí ponúkne dospelým Poslednú husičku a malým školákom česko-slovenský kabaret Prečo sa morka prala s krůtou. Novinkou bude špeciálny literárny program mladej generácie No freedom, no fun v podaní skupiny D'byt dženerejšn a Filmový výkričník na Trojičnom námestí."Pre veľký záujem sa opäť uskutoční zážitkový výlet retro-busom Exkurzia do (ne) slobody, nebude chýbať ani živá galéria karikatúr či druhý ročník Majstrovstiev Slovenska v slam poetry," doplnil Fakla.Festival Amplión sa koná v dňoch 28. až 30. septembra. Na desiatich scénach sa uskutoční 33 programov, z toho asi štvrtina zadarmo. Organizátori ocenia aj tri najzvučnejšie programy zo sekcie male-divy-festivalu cenou Amplion argentum.