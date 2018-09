Rozmanitosť Brazílie ukazuje festival brazílskej kultúry Brazilslava

Na archívnej snímke pohľad na siluetu muža cez brazílsku zástavu. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Ukázať rozmanitosť Brazílie má za cieľ 2. ročník festivalu brazílskej kultúry Brazilslava. V programe podujatia, ktoré uvádza brazílske veľvyslanectvo v Bratislave, figurujú viaceré filmové projekcie, hudobné koncerty, výstava obrazov brazílskych výtvarných umelcov a fotografií cestovateľa a publicistu Zdenka Somorovského. Návštevníci si môžu pozrieť aj predstavenie capoeiry či ochutnať typickú brazílsku grilovačkuFestival v nedeľu (16.9.) odštartovala vo V-klube projekcia drámy Elis (režisér Hugo Prata, 2016). Biografický príbeh o speváčke Elis Regine zachytáva jej kariéru, odkedy prišla v 19 rokoch do Ria de Janeiro až po jej predčasnú a tragickú smrť. Napriek životným ťažkostiam dosiahla celosvetový úspech a uznanie, hoci pochádzala zo skromných pomerov, stala sa jednou z najslávnejších brazílskych speváčok a stála pri zrode brazílskej populárnej hudby.V pondelok festival pokračuje vernisážou výstavy XXII - Circuito Internacional de Arte Brasileira v Kafé Lampy, ktorá sa k nám presunula z Ríma a Viedne a následne putuje do Brazílie. College Art z mesta Belo Horizonte každý rok organizuje súťaž, kde vyberie 80 malieb od 80 brazílskych umelcov, ktoré zaradí do projektu Medzinárodný cyklus brazílskeho umenia. Tieto diela reprezentujú umelca a mesto, z ktorého pochádza. Tento rok sa predstaví 22. ročník aj v Bratislave.Brazilslava ponúkne aj koncert klaviristky Loraine Balen, ktorá sa v Zichyho paláci predstaví v stredu 19. septembra s projektom Música Clássica Brasileira (Brazílska klasická hudba), v piatok 5. októbra zahrá v Café Berlinka Ricardo Fiuza Trio. Zážitok sľubuje koncert dvoch hudobných virtuózov - brazílskeho klaviristu Pabla Rossiho a slovenského huslistu Dalibora Karvaya. Ich spoločné vystúpenie sa uskutoční pri príležitosti osláv 25. výročia medzinárodných diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Brazíliou vo štvrtok 27. septembra v Moyzesovej sieni.Medzi 13 podujatiami, ktoré majú návštevníkom ukázať rozmanitosť Brazílie, je tiež výstava fotografií Zdenka Somorovského. Cestovateľ, vášnivý fotograf, publicista, bloger a cestovateľský sprievodca žil rok v Brazílii ako dobrovoľník. Jeho fotografie budú vystavené v kaviarni Thália Divadla Nová scéna od 1. do 18. októbra.Brazílsky kultúrny festival v Bratislave vyvrcholí 18. októbra v KC Dunaj besedou o slovenskom preklade knihy Posmrtné pamäti Brása Cubasa od najvýznamnejšieho predstaviteľa brazílskeho realizmu Machada de Assisa. Dielo je ironickou sondou do života brazílskej smotánky 19. storočia, ktorá je dodnes veľmi aktuálna. Knihu do slovenčiny preložila Lenka Cinková.