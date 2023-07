Festival Atmosféra 2023 ponúkne špičkový hudobný a sprievodný program

Na magickej lúke neďaleko Hontianskych Nemiec sa od 4. do 6. augusta uskutoční 11. ročník festivalu Atmosféra. Ten počas aktuálneho ročníka ponúkne návštevníkom špičkový hudobný a sprievodný program. Informoval o tom PR manažér Marek Kučera.





"Atmosféru každý rok posúvame o level vyššie - v otázke služieb, hudobného a aj sprievodného programu. Inak to nebude ani tento rok. Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo unikátnych mikrozážitkov na každom kroku," uviedla pre médiá hlavná organizátorka Gretka Pavlovová.Organizátori aj v tomto roku stavili nielen na silné mená zo slovenskej a českej hudobnej scény, ale postarali sa aj o niekoľko prekvapení. Podľa Pavlovovej bude jedinečnou slovenská premiéra hudobného projektu Postalgia Symphonic Kataríny Málikovej a Jihočeskej filharmonie, počas ktorej sa na hlavnom pódiu postaví naraz až 37 umelcov. Na 11. ročník zavíta aj slovenský gitarista Andrej Šeban, ktorý zvyčajne na festivaloch nevystupuje, no na Atmosfére urobil výnimku."Prekvapujúcim prvkom bude aj vystúpenie obľúbenej skupiny Para, ktorá neovládne večerný prime time, ale festival ukončí v nedeľu na obed - intímne a pod naším čarovným dubom," dopĺňa organizátorka.Návštevníci sa môžu tešiť aj na českú kapelu Zrní, na slovenské zoskupenia Korben Dallas, Fallgrapp, Saténové ruky, projekt Vec Švidraň alebo Chiki Liki Tu-A. Silné zastúpenie budú mať na festivale aj ženy - Zea, Tamara Kramar, Neha!, Dennyiah, Meowlau x Val, či atmostálica Jana Kirschner.Novinkou 11. ročníka bude exkluzívna premiéra filmu Letné svetlo a potom príde tma, ktorý bol nakrútený podľa rovnomennej knihy obľúbeného islandského spisovateľa Jóna Kalmana Stefánssona. "Deti sa môžu tešiť na hudobný program, na hudobníkov ako sú Braňo Jobus a Džumelec, ďalej pre nich pripravujeme workshopy, divadelné predstavenia a čítačky kníh v réžii Kristíny Tormovej. Sú dôležitou skupinou našich návštevníkov a my veríme, že aj ony odídu tento rok z Atmosféry spokojné a naplnené," želá si Pavlovová.