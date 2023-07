Historické centrum Bojníc opäť patrilo legendám z minulosti mesta

Centrum Bojníc v sobotu (22. 7.) večer opäť patrilo divadelným scénkam z histórie mesta i okolia. Devätoro príbehov o Anne Rosine, Petrovi Pókym či ceste Magna Via návštevníci videli v rámci 3. ročníka podujatia Legendy ožívajú. Tento rok si nimi pripomenuli i 910. výročie prvej písomnej zmienky o Bojniciach.



Michaela Pastieriková hrala v legende Stĺp hanby pani Bartkovú. "Ide o reálnu rodinu, ktorá tu žila v Bojniciach, mali nejaké majetky, statky. Vydá sa jedného dňa na prechádzku, kde stretáva ďalšiu pani Lehmannovú. Sme si vo vlasoch, ja som totiž Bojničanka a ona Dubničanka. Prišla z dubnického pálffyovského majera, cíti sa veľmi dôležitá a riešime občiansko-právne spory a vyrovnania," načrtla Pastieriková.



Tretí ročník ponúka štyri nové legendy, venovaný je prvej písomnej zmienke v Zoborskej listine z roku 1113, kde sú spomínané aj Bojnice a iné obce na hornej Nitre, uviedol režisér Vojtech Bartko.



"Hlavnou podstatou celého podujatia je korzovanie históriou. To znamená, že na deviatich rôznych miestach v rámci historickej časti mesta od zámockého parku až po Bencovje grunt alebo farský kostol musia ľudia navštevovať legendy," priblížil Bartko. Návštevníci sa počas nich podľa neho zoznamujú s bývalými majiteľmi, obyvateľmi Bojníc, bojnického hradu, možno i s takými dávnejšími tajomnými bytosťami ako vílami či bosorkami.



"Dôležitou podstatou podujatia nie je len divadelná interpretácia dávnych príbehov, legiend a povier, ale i to, aby ľudia navštevovali Bojnice a zotrvali v nich. Preto je situované do večerných a nočných hodín, aby sme trochu zvýšili návštevnosť aj cez dva dni. Pokúšame sa tak urobiť z Bojníc z jednodňovej destinácie dvojdňovú," dodal Bartko.



Korzovanie s legendami môže verejnosť absolvovať ešte 26. augusta a 16. septembra počas hlavných osláv 910. výročia prvej písomnej zmienky o Bojniciach.

Hlavné foto: Divadelnaspolocnost.sk