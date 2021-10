Festival Biela noc sa presunie do Košíc, organizátori pre pandémiu museli pristúpiť k zmenám

Diela pre očkovaných návštevníkov

Náročný týždeň zmien a obmedzení

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Festival Biela noc sa v piatok 8. októbra presunie na niekoľko dní z Bratislavy do Košíc, v ktorých mala pred 12 rokmi svoju premiéru. Informovala o tom zakladateľka a umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková Okrem bratislavských inštalácií vystavených v odlišnom kontexte sú pre návštevníkov pripravené aj jedinečné diela od domácich tvorcov vytvorené priamo pre košickú verziu festivalu. Patria medzi nich napríklad Nano vjs, Ariadna Vendelová, Tomáš Danielis, Rišo Kitta, Kristína Kandriková, Michal Mitro, Kino Úsmev či Štátna filharmónia Košice.Keďže je mesto v súčasnosti v druhom stupni ohrozenia, namiesto 16 plánovaných dní a vyše 50 inštalácií organizátori musia okresať trvanie aj počet diel.V Košiciach bude festival zatiaľ fungovať od piatka 8. októbra do nedele 10. októbra. Pacáková dodala, že pokiaľ ďalší vývoj epidemickej situácie dovolí, Košičania budú môcť vidieť umelecké diela aj počas dvoch nasledujúcich víkendov, a to 15. – 17. októbra a neskôr 22. – 24. októbra. Diela však budú prístupné iba pre očkovaných návštevníkov. O prípadných zmenách budú organizátori včas informovať v mobilnej aplikácii a na sociálnych sieťach.„Teraz nás čaká veľmi náročný týždeň plný nepopulárnych zmien a obmedzení v Košiciach, dúfame, že sa nám podarí zrealizovať väčšiu časť plánovaného programu a že ľudia pochopia naše neľahké rozhodnutia,“ uviedla Pacáková. Konštatovala, že hoci sa im predĺžený formát podujatia ukázal ako ideálne riešenie, v súčasnej neistej situácii zvolili trojdňovú podobu.Podľa umeleckej riaditeľky festivalu majú oba formáty svoje čaro a silné stránky. Dodala, že charakter Bielej noci je založený na nových technológiách a výraznej medzinárodnej účasti, čo je však počas plných dvoch týždňov len ťažko uskutočniteľné vzhľadom na ich finančné limity. Pozitívnu spätnú väzbu na tohtoročné predĺženie vnímajú a budú intenzívne premýšľať nad možnosťami, ako návštevníkom v tomto ohľade vyjsť v ústrety – napríklad predĺžením aspoň niektorých diel.