Festival čínskych filmov otvorí dráma Môj tieň na úteku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 20. septembra (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére sa začína vo štvrtok Festival čínskych filmov. V rámci prehliadky, ktorá je obrazom súčasnej čínskej kinematografie a zároveň reflektuje spoločenské problémy súčasnej Číny, premietnu sedem filmov.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý festival organizuje z poverenia ministerstva kultúry a v spolupráci s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v SR, projekt je súčasťou Plánu kultúrnych stykov MK SR pre rok 2018.Otváracím filmom prehliadky je dráma Môj tieň na úteku (2013) o osamelej matke, ktorej synovi diagnostikujú Aspergerov syndróm po tom, ako jej manžel odíde do Ameriky. Charaktery svojich hrdinov v plnej šírke odhalí aj film zo športového prostredia Stále vpred (2015) o úspešnom cyklistickom tíme. Jeho snahu získať vytúžené zlato ohrozujú individuálne ambície troch hlavných členov, z ktorých každý chce byť ten najlepší.Hlavná hrdinka romantického filmu Miesto len pre nás (2015) sa rozhodla po rozchode so snúbencom zmeniť život. Inšpirovaná rozprávaním svojej starej mamy a ľúbostným listom z roku 1979 sa vyberie do Prahy po stopách jej príbehu, kde hľadá záhadné miesto "len pre nás" spomenuté v liste. Zároveň sa spoznáva s mladým Číňanom a hoci sa ich vzťah prehlbuje, ani jeden z nich nemá odvahu prejaviť hlbší cit.Festival predstaví slovenským divákom aj režijný debut herečky Vicki Zhao Wei Na prahu dospelosti (2013). Rozpráva príbeh štyroch mladých žien a ich životných ciest, na ktorých sa stretávajú nielen s láskou a radosťou, ale i s útrapami dospievania.Fanúšikov akčných filmov môže osloviť snímka Jednotka Wolf Warriors (2015) o ostreľovačovi, ktorý pri razii v centre drogovej mafie napriek zákazu nadriadeného zastrelí muža. Po odpykaní trestu ho prevelia k elitnej vojenskej jednotke Wolf Warriors, kde sa v súboji ocitne zoči-voči vycvičeným zabijakom, ktorých si najal šéf drogového kartelu, brat zastreleného muža s jedinou úlohou - zlikvidovať vraha svojho brata.Súčasťou prehliadky je aj zatiaľ posledný film francúzskeho režiséra Jeana-Jacquesa Annauda Totem vlka (2015) o nezlomnej prírode a ľudskej túžbe skrotiť ju. Odohráva sa v roku 1967 a je príbehom mladého študenta z Pekingu, ktorý odchádza do Vnútorného Mongolska vyučovať nomádskych pastierov. Táto cesta sa stane najväčším poznaním pre neho samého, zmúdrie vďaka životu v nádhernej, no drsnej a nehostinnej krajine a naučí sa veľa o jej najobávanejšom obyvateľovi vlkovi.Záverečným filmom bude romantická komédia Vezmime sa (2015) nakrútená ako spin-off populárneho rovnomenného televízneho seriálu. Sleduje štyri dvojice mladých ľudí hľadajúcich cestu k sebe.Festival čínskych filmov v Bratislave potrvá do 23. septembra. Vstup je voľný, premieta sa o 18. a 20.30 h.