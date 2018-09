SLOVENČINA: Ako u nás cudzie slová zdomácnili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 20. septembra (TASR) - Používame ich denne a niekedy si nie sme istí, akú formu použiť. Prišli k nám zväčša z angličtiny a hoci nám v hovorenom prejave problémy nerobia, pri písaných textoch si nimi už úplne istí nie sme. Ako písať zdomácnené cudzie slová z angličtiny „po slovensky“?Cudzie slová, ktoré sa v slovenčine adaptovali, píšeme v zdomácnenej, fonetickej podobe – čiže tak, ako ich počujeme v angličtine. Napríklad anglické slovo software píšeme softvér, hardware zas hardvér. Anglický leasing bude po slovensky lízing, billboard napíšeme ako bilbord či buoutique ako butik. Často hovoríme o svojom imidži, nepoužívame slovíčko image. V práci nie je manager, ale manažér, nemáme svoj team, ale tím, nevedie nás leader, ale líder. Svoj voľný čas trávime často na čete, nie na chate, a počúvame džez, nie jazz. Spomíname na to, že to bola dobrá šou, nie show, a rozbiehame nový biznis, nie business. Nezomrel drogový dealer, ale díler, nepozeráme sa na display, ale displej. Nenosíme obľúbené jeansy, ale džínsy. Hráme florbal, nie floorball, dáme si záležať, aby sme mali dobrý mejkap, nie make-up. Poznáme aj dvojtvary, ktoré sa prechodne píšu po anglicky aj po slovensky, respektíve ich slovenská podoba ešte nie je ustálená. Napríklad mejl – mail, rap – rep a mnohé ďalšie.Osobitnou skupinou sú nové slová, zväčša označujúce internetové pojmy, ktoré neraz súvisia práve so sociálnymi sieťami. Práve tieto nenájdeme v oficiálnych slovníkoch. Odporúča sa skôr ich používať v úvodzovkách. Ide o anglické slová ako like, hashtag, follower. Či slovenské varianty gúgliť (googlovať), lajkovať, tvítovať, šérovať (z anglického to share), hejtovať. Je otázkou, kedy nájdu svoje udomácnené miesto aj v našej slovenskej slovnej zásobe.