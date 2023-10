Festival Deadline chce komunikovať tabuizované a náročné témy, vystúpi aj Peter Lipa

Festival ponúka energiu prijatia a vďačnosti

Krst dvoch kníh na koncerte Petra Lipu

Program festivalu

26.10.2023 (SITA.sk) - Deadline festival o kolobehu života a smrti, inšpirovaný mexickou kultúrou oslavy smrti, je prvý rodinný festival, ktorý chce komunikovať tabuizované a náročné témy súvisiace so zomieraním jemnou, láskavou, citlivou a rešpektujúcou rečou umenia a hry.Prijať stratu blízkeho nám pomôžu náročné témy, ktorým sa festival venuje v edukačnej sekcii. Môžete sa zúčastniť diskusií na tému zomieranie, smrť, rozlúčka a smútenie. Je to spôsob ako sprístupniť túto problematiku nielen dospelým, ale aj deťom. K tomu slúži aj jedlo, aby táto náročná problematika - stretnutie s našou smrteľnosťou - bolo stráviteľné pre všetkých.Odborníci v Kolobehu života, o.z. už 10 rokov sprevádzajú smútiacich po strate blízkeho. Spravujú tri veľké online svojpomocné skupiny pre ľudí po strate, s veľkým úspechom organizujú terapeutické pobyty a tábory, vydávajú rôzne publikácie. Charitatívne zamerané celodenné podujatie sa skutoční sa 28.10.2023 v košickej TabačkePo strate blízkeho býva človek plný smútku, hnevu a negatívnych emócií. Preto po rokoch práce so smútiacimi po strate blízkeho Kolobeh života pripravil jedinečný koncept festivalu, v ktorom sa bude môcť ktokoľvek dotknúť ťažkých tém spojených so zomieraním, smrťou a smútením inak, ako sme zvyknutí.Počas soboty 28. októbra 2023 bude vo všetkých priestoroch košickej Tabačky Kulturfabrik program v štyroch sekciách - edukácia, umenie, hra, jedlo. Cez všetky zmysly, pre všetky vekové skupiny, odborníkov i verejnosť môžete zažiť energiu prijatia napriek strate blízkeho človeka. Denná časť podujatia bude pre návštevníkov sprístupnená bezplatne.Po celodenných aktivitách a vážnejších témach organizátori podujatia pre návštevníkov pripravili skvelý koncert uznávaného umelca Petra Lipu, ktorý bude spojený s krstom dvoch kníh.Knižka Dve tváre smrti ponúka hlboký knižný pohľad na témy zomieranie - smrť - smútenie na Slovensku v minulosti (etnologička Katarína Nadáska) a v súčasnosti (smútková poradkyňa Jana Pitková) s obrazmi Martina Knuta. Knihu, ktorá je o vnímaní zomierania a smrti v tradičnej ľudovej a súčasnej kultúre Slovenska pokrstia Peter Lipa a duchovný Juraj Dovala.Publikáciu Štyri úlohy smútenia v kolobehu prírody taktiež napísala Jana Pitková a je plná mnohých inšpirácií, teoretických častí a aktuálneho prehľadu práce so stratou a smútením, citáty, ale aj texty zrozumiteľné a nápomocné laickej i odbornej verejnosti svojou komplexnosťou a aktuálnosťou spracovania súčasného prístupu ku smúteniu.Zároveň je vizuálne nádherne spracovaná v súlade s ročnými obdobiami – cyklami v prírode. Autorka fotografií je Miroslava Bužeková a celkový design Ivana Višňovská. I túto knihu pokrstia Lipa s Dovalom, ale však spolu s etnologičkou Katarínou Nádaskou a výtvarníkom a zakladateľom Ligy za duševné zdravie Martinom Knutom.Vstup na denné aktivity DEADLINU je pre návštevníkov bezplatný, vstupenky na večerný koncert Petra Lipu, spojený s krstom už spomínaných kníh sú dostupné na https://tabacka.sk/purchase-tickets/?id=652d01b5a2ec3d1160fe4e8e&lang=sk_SK V sekcii Edukácia budú diskusie, prvá na tému „Duševné zdravie, strach, smrť“, diskutujúci: Martin Knut, zakladateľ Ligy za duševné zdravie, Katarína Nádaská, etnografka, Ľubomíra Romanová, prednostka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicínyDiskusia na tému „Zomieranie“, diskutujúci: Jana Gorst, dula pre umierajúcich, Juraj Jordán Dovala, husitský biskup, Jana Červenákova, zakladateľka organizácie ViaticusDiskusia na tému „Obrady poslednej rozlúčky“, diskutujúci: Marek Kandráč, moderné pohrebníctvo, Kristína Dubajová, slovanské alternatívne obrady, Andrea Uherková, eko pohrebníctvo.Posledná diskusia na tému „Smútenie“, diskutujúci: Jana Pitková, etnografka a zakladateľka Kolobehu života, smútková poradkyňa, Miroslava Hunčíková, zakladateľka Svetielka nádeje pre deti z onkológie, Lucia Kubíny, zakladateľka Tanana pre rodičov pri strate dieťaťa.Pripravené sú aj osobné stretnutia s ľuďmi so skúsenosťou so stratou vo festivalových priestoroch pod názvom Živá knižnica. V sekcii Umenie je pripravených množstvo umeleckých workshopov, prezentácií aj autorské bábkové divadlo Medzi nebom a zemou pre deti aj dospelých.V sekcii Hra nám pre prvý ročník Deadline Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana zapožičal časť výstavy „Hravá hlava“, plnú interaktívnych prvkov. V sekcii Jedlo, ktoré považujeme za dôležitú súčasť obradu poslednej rozlúčky, ponúkneme nielen stravu v mexickom štýle, ale aj naše venčeky, rakvičky či zdobené perníky.Keďže sa jedná o denný festival, ktorý je pre návštevníkov bezplatný, bola vytvorená zbierka na podporu udalosti, ktorá pokryje časť nákladov spojených s organizáciou podujatia. Ešte stále je možné dobrú myšlienku podporiť či už dobrovoľným darom, alebo kúpou spomínaných kníh, či ďalších predmetov spojených a Kolobehom života, o. z. a to všetko na https://www.startlab.sk/projekty/3493-deadline-festival-o-kolobehu-zivota-a-smrti/