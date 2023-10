Lucia Gibarti vydala videoklip k piesni Hlavolam, natáčal sa v národnej prírodnej rezervácii

Text si napísala sama

Krásna nedotknutá príroda

26.10.2023 (SITA.sk) - Talentovaná speváčka Lucia Gibarti , ktorá je aj hlasom populárnej kapely Hrdza, sa pred časom vydala aj cestičkou sólovej dráhy. Aktuálne vydáva svoju piatu autorskú pieseň, ktorá opäť znie slovenčinou.Najnovší hudobný počin mladej speváčky vznikol vďaka omylu a to počas cesty autom, keď speváčke chcel jej producent Miro Felber pustiť jednu melódiu a nedopatrením pustil starú nahrávku, kde bola klavírna melódia tejto skladby.„Mne sa to veľmi zapáčilo a okamžite mi tam napadla spevová linka, text a refrén. O pár dní na to sme to šli nahrať do štúdia aj s mojou skvelou kapelou,“ približuje Lucia vznik novej piesne, ktorá sa nahrávala v štúdiu The Parentals v Košiciach.Text napísala samotná speváčka, ktorá sa podieľala i na dotvorení finálneho znenia melódi s už spomínaným Felberom. „Basovú gitaru nahral Martin 'Miťo' Samuely, bicie Dan Urban a gitaru Rado Šulek, ktorý sa na piesni podieľal aj produkčne. Klavírnu linku nahral Miro Felber a finálny master spravil Peter Halgaš," predstavuje Lucia Gibarti pánov, ktorých inštrumenty počuť v pesničke.Hlavolam zachytáva myšlienku niekedy najlepšieho rozhodnutia, aké môže človek v určitom bode života urobiť. „Je to v prvom rade naučiť sa byť šťastný sám so sebou. Poznám veľa ľudí, ktorí to však nedokážu a skáču zo vzťahu do vzťahu, čo mnohokrát nie je najšťastnejším riešením,“ vysvetľuje speváčka význam piesne.Novinku Gibarti vypustila do sveta prostredníctvom jednoduchého videoklipu, ktorý doplnila o text skladby. Klip sa natáčal v národnej prírodnej rezervácii Lačnovský kaňon v pohorí Braniska. Nápad na námet videa dostal Jaroslav "Jaris" Vaľko, ktorý to viedol aj produkčne. „Pieseň počul prvýkrát cestou v aute keď sme šli natáčať videoklip kapely Hrdza, veľmi sa mu zapáčila a za krátky čas vymyslel námet a lokalitu," hovorí Lucia Gibarti.„Je tam naozaj krásna nedotknutá príroda a to sme práve chceli vniesť aj do záberov a podčiarknuť tým pokoj , ktorý vychádza z piesne a rozlúsknutého Hlavolamu. Ide vlastne skôr o lyrics video, v ktorom som v pozadí ja, no primárne ide o text, ktorý sa vo videu zobrazuje a ktorý si môžu prečítať aj nepočujúci ľudia,“ prízvukuje Lucia tému, ktorá je pre ňu dôležitá, pretože sama pochádza z rodiny nepočujúcich. „Šaty vo videu som si navrhovala sama a ušila mi ich šikovná Zuzana Ovsonková, ktorej sa chcem poďakovať,“ dopĺňa.Mladá speváčka ani v týchto dňoch nezaháľa a naplno sa venuje svojej vášni – hudbe. „Chystáme veľa novej hudby, na jar vychádza moje prvé EP a fanúšikovia ma môžu vidieť najmä na koncertoch kapely Hrdza, s ktorou sme ich tento rok odohrali veľa, nielen na Slovensku, ale aj v Rumunsku, Českej republike a Poľsku. Pred pár dňami sme vydali nový krásny štúdiový album s názvom Čo mi je, to mi je. No určite bude možné vidieť ma ešte tento rok aj s mojou kapelou, napríklad 16.12. v Žiline a ďalšie koncerty predbežne zverejním na mojej web stránke www.luciagibarti.com a na mojich sociálnych sieťach,“ odkazuje Lucia Gibarti na záver.