Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
Včera Archív správ Nastavenia
30. mája 2026
Festival Divadelná Nitra nedostane od Fondu na podporu umenia žiadne peniaze, rozhodla Rada FPU
„Zdá sa však, že pre súčasný Fond na podporu umenia už nestačí ani umelecká kvalita, ani medzinárodný rešpekt, či verejný prínos a desaťročia poctivej práce,” konštatuje Asociácia Divadelná ...
30.5.2026 (SITA.sk) - „Zdá sa však, že pre súčasný Fond na podporu umenia už nestačí ani umelecká kvalita, ani medzinárodný rešpekt, či verejný prínos a desaťročia poctivej práce,” konštatuje Asociácia Divadelná Nitra.
Medzinárodný festival Divadelná Nitra tento rok nedostane od Fondu na podporu umenia (FPU) žiadne peniaze. Je to po prvýkrát počas jedenásťročnej existencie Fondu, čo Asociácia Divadelná Nitra získala nulovú podporu na toto medzinárodné podujatie. Asociácia to uvádza vo svojom vyhlásení k rozhodnutiu Rady FPU o nepodporení festivalu.
„Dňa 27. mája 2026 rozhodla Rada Fondu na podporu umenia o nepodporení žiadosti na realizáciu 35. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra,” priblížila. Doplnila, že dosiaľ dokázali byt dostatočne atraktívnym a dôveryhodným partnerom pre viacero európskych sietí i podporných schém, a spolupracovali a spolupracujú s desiatkami mestských, krajských, štátnych či zahraničných inštitúcií.
„Zdá sa však, že pre súčasný Fond na podporu umenia už nestačí ani umelecká kvalita, ani medzinárodný rešpekt, či verejný prínos a desaťročia poctivej práce,” konštatuje Asociácia. Poukázala, že Divadelná Nitra za temer 35 rokov svojho trvania priniesla 635 predstavení domácich a zahraničných divadiel, zrealizovala bezmála dvetisíc podujatí sprievodného programu a prilákala skoro 400-tisíc návštevníkov, od obyvateľov mesta cez hostí zo Slovenska až po zahraničných divákov.
„Rozhodnutie Fondu na podporu umenia nevnímame iba ako ohrozenie jedného divadelného festivalu. Vnímame ho ako ohrozenie hodnôt slobody umenia, otvoreného dialógu a umeleckej kvality, ktoré Divadelná Nitra prináša do Nitry, na Slovensko aj do spoločného európskeho priestoru. Toto rozhodnutie zároveň sledujeme v kontexte širšej a dlhodobej snahy FPU and Ministerstva kultúry Slovenskej republiky trestať organizácie a jednotlivcov za ich umeleckú ambicióznosť, nezávislosť a občiansku zodpovednosť,” uvádza Asociácia Divadelná Nitra.
Zdôraznila, že ich cieľom je zachovanie festivalu ako ostrova slobody pre ďalšie generácie. Dodala, že ich snahou je tiež vyrovnať sa so stratou základného zdroja financovania a potvrdiť zdroje pre krízovú verziu podujatia. „Veríme, že aj v takýchto podmienkach dokážeme prinášať posolstvo slobodného umenia a významu kultúry pre spoločnosť,” uzatvára Asociácia s tým, že o ďalších krokoch a vývoji bude informovať v najbližších dňoch.
Zdroj: SITA.sk - Festival Divadelná Nitra nedostane od Fondu na podporu umenia žiadne peniaze, rozhodla Rada FPU © SITA Všetky práva vyhradené.
