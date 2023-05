Festival Helfest ponúka ďalšie mená účinkujúcich, návštevníci sa môžu tešiť aj na live Inkognito

Skladby lokálnych kapiel

Zaujímavý príbeh s dobrým koncom

Hovorené slovo

Čerešnička na torte

Autogramiády niektorých kapiel

3.5.2023 (SITA.sk) - Veselá partička z kapely Heľenine Oči sa tohto roku rozhodla usporiadať unikátny festival Helfest, ktorý je akým si warm-upom ich budúcoročných 25. narodenín. 2. septembra 2023 bude z prešovskej Delne, vďaka šiestim pódiám, počuť hudbu rôznych žánrov, ale aj hovoreného slova.Už pred nejakým tým piatkom líder Heľeniných Očí a organizátor Helfestu v jednom – Martin Mihalčín , ohlásil niekoľkých vystupujúcich, ktorí sa postarajú o nezabudnuteľný zážitok.Patria medzi nich, samozrejme, HEĽENINE OČI, HORKÝŽE SLÍŽE, MEDIAL BANANA, SLOBODNÁ EURÓPA, BIJOUTERRIER, BACK2LOVE, BDHS, MALALATA, ULTRAZVUK, SAPROPHYTE. Na tanečnú nôtu zahrajú RADIO GROOVES CS PARTY DJs, aj DJ RADO MEŠSA. Celodenný program sa postupne rozrastá o ďalších účinkujúcich.„Keďže je tento festival tak trochu aj o kapele HO, členovia našej bandy, Gregor Chalupecký (trombón) a Tomáš Durkáč (basová gitara), si pripravili vlastný projekt pod názvom Momentum & LowEtone. Keď už hovorím o projektoch členov kapely HO, tak hneď spomeniem aj projekt gitaristu Jakuba Tirča pod názvom IONS. Jedná sa o prepracovaný progressive-metal, doplnený o melodický spev,“ predstavil Mihalčín ďalšie projekty členov svojej vlastnej kapely.Pozvanie na Helfest prijala aj čoraz známejšia prešovská kapela HRDZA, ktorej vystúpenie v štýle world music, s prvkami slovenského folklóru, rocku a folku, zaujme určite každého. Ďalším zaujímavým hudobným hosťom je raper spod Tatier, ktorý vystupuje pod menom ZVERINA.Prekvapením je ohlásenie novinára MICHALA FRANKA, ktorý sa predstaví účastníkom festivalu v nevšednej úlohe a zahrá v rámci programu v SVIJANY PUBE svoj vlastný DJ SET.„Oslovil som ho s ponukou, aby svoj set vyskladal hlavne z kapiel, ktoré vznikli, pôsobili, prípadne ešte pôsobia v našich zemepisných šírkach, v okolí mesta Prešov. Ja osobne sa teším hlavne na to, že zaznejú aj piesne lokálnych kapiel, ktoré už ukončili svoje fungovanie. Snáď to prinesie návštevníkom festivalu trochu príjemného hudobného lokálneho sentimentu,“ teší sa na unikátny zážitok spevák Heľeniných Očí.Organizátor festivalu Helfest oznamuje i jednu zmenu už v doposiaľ zverejnenej časti lineupu. „Musím spomenúť jednu zmenu, zaujímavý príbeh s dobrým koncom," poodhalil Martin Mihalčín. Vystúpenie kapely FANFARE CIOCARLIA musel organizátor podujatia na ich žiadosť zrušiť, pretože ich management odvolal termíny na celú jednu časť európskej šnúry. Adekvátna náhrada sa však našla takmer okamžite sama.„V jeden deň som sa vracal autom z jednania a dostal som správu, že Fanfare rušia koncert. Tak som nad tým nejako mávol rukou, že sa tomu budem venovať ďalší deň a nájdem nejakú náhradu. Asi o polhodinku, keď som mal pauzu na šoférsku kávu, zazvonil telefón a dostal som s kapelou HO ponuku hrať malú CZ koncertnú šnúru s inou world music rumunskou kapelou, zoskupením DIRTY SHIRT. Ja tú kapelu už dlhšie poznám a fakt sa mi páčil ich posledný koncert na festivale Poland Rock, len boli tak trochu mimo rozpočet nášho festivalu. Tak som, samozrejme, hneď potvrdil šnúru a zistil, či majú voľno aj 2.9.2023. Slovo dalo slovo a výsledkom je, že počas jedného dňa jedna rumunská kapela zrušila účasť a druhá, (ktorá sa dramaturgicky ešte viac hodí na HELFEST), sa sama nahlásila. Beriem to tak trochu ako osud a veľmi sa teším, že môžeme oznámiť radostnú správu – na Helfeste vystúpi perfektná rumunská 15-členná delostreľba DIRTY SHIRT & TRANSYLVYNIAN FOLKCORE ORCHESTRA,“ doplnil spevák príbeh o už spomínaný šťastný koniec.Veľkou novinkou je, že sa festivalu podarilo získať partnera pre pódium, venované hovorenému slovu. „S hrdosťou môžem oznámiť, že sa tento stage bude volať JOJKA STORY STAGE,“ približuje Mihalčín názov jedného zo šiestich pódií. „Spolu s TV JOJ máme pripravených viacero prekvapení,“ teší sa muzikant spolupráci, ktorá návštevníkom prinesie i niečo, čo bežne nemajú možnosť zažiť„Špecialitkou je napríklad aj samotné pódium, keďže sa v podstate jedná o rozkladacie auto, ktoré sa rozloží na pódium,“ hovorí organizátor podujatia o vozidle JOJ 24 – mobilnom spravodajskom štúdiu.V aute sa nachádzajú kamery a celý support potrebný na Live vysielanie JOJ 24, pričom televízia odvysiela z festivalu niekoľko živých vstupov. „Pre nás a divákov bude úplnou peckou to, že budú mať možnosť pozrieť si naživo reláciu INKOGNITO. Viacerí účinkujúci sú moji kamaráti, a tak som rád, že majú v daný termín čas a v hviezdnej zostave zavítajú do Prešova. Okrem stálice VLADA VOŠTINÁRA, prídu východniari MIŠKO HUDÁK, ČEKY a TOMÁŠ HUDÁK, aj adoptovaný východniar ŠOKO,“ predstavil Martin Mihalčín najvýraznejšiu časť programu spomínaného stageu.Práve program a účinkujúci JOJKA STORY STAGE-u je už kompletne známy. Keďže sa jedná o pódium prioritne určené na hovorené slovo, začne podcastom MOJA MUZIKA, kde jeho protagonista Edo Kopček vyspovedá zaujímavého hudobného hosťa.Ďalším bodom v programe bude podcast OTCA TI NAHÁŇAM – teda podcast o otcovstve, ktorý osamotene pláva v mori podcastov pre matky. Hosťom tohto podcastu bude Kubo Lužina.„Keďže tam už Kuba budeme mať, je len logické, že ďalším bodom programu na JOJKA STORY STAGE bude podcast LUŽIVČÁK, ktorý si už nazbieral obrovské množstvo fanúšikov po celom Slovensku,“ vysvetľuje Mihalčín. Čerešničkou na torte, čo sa programu týka, je v tomto prípade už spomínané INKOGNITO.Za zmienku stojí, že v priebehu dňa budú pri tomto pódiu prebiehať aj autogramiády niektorých kapiel, ktoré zahrajú na Helfeste, ale aj hercov zo seriálov TV JOJ. Zároveň si partner festivalu pripravil výstavu fotografií zo zákulisia nakrúcania týchto seriálov.Po ukončení Inkognita začína na tomto pojazdnom pódiu Bad Taste Party, kde sa až do skorého rána budú hrať najväčšie "špatné” tanečné hity, ktoré pozná naozaj každý. „Britney Spears, New Kids On The Block, Spice Girls, Kelly Family… Predpokladáme, že táto party bude najnavštevovanejšia zo všetkých šiestich, ktoré budú prebiehať simultánne na festivale cca od polnoci do štvrtej ráno,“ teší sa spevák kapely Heľenine Očí strelenej párty a že by naznačoval, na ktorej afterparty si vyhodí z kopýtka?Multižánrový festival, ktorý ponúka celodennú párty, si už našiel svojich fanúšikov.„Prekvapivo a aj napriek tomu, že promo kampaň na festival vlastne ešte ani poriadne nezačala, môžeme sa pochváliť, že jedna tretina kapacity festivalu je už predaná. Keď bude kapacita naplnená, nikto sa tam už nedostane. Chceme pre návštevníkov určitý komfort a preto potrebujeme udržať limitovaný vstup,“ vysvetľuje Mihalčín, že pri organizácii podujatia uprednostnil kvalitu nad kvantitou.Limitovaný počet vstupeniek je dostupný v sieti. „Tešíme sa na vás na našom najbáječnejšom festivale HELFEST, ktorý sa uskutoční na letnom kúpalisku Delňa v Prešove 2. septembra 2023. Makáme na tom, aby to bola mňamka,“ odkazuje frontman Heľeniných Očí na záver.