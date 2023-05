Príručka pre začiatočníkov: ako nastaviť výšku sedla na cestnom bicykli

Nájdenie optimálnej výšky sedla môže zvýšiť efektivitu šliapania, zvýšiť pohodlie vašej jazdy a, čo

je najdôležitejšie, pomôcť vyhnúť sa dlhodobým zraneniam.

Je preto dôležité nájsť svoju optimálnu polohu, či už máte KTM elektrobicykel, alebo orbea bicykel a existuje množstvo spôsobov, ako to urobiť, pričom množstvo faktorov ovplyvňuje výšku sedla – zvyčajne sa meria ako vzdialenosť od spodnej časti (stredového zloženia) k hornej časti sedla – vrátane sedla. odstup, poloha zarážky a dĺžka kľuky.

Nájdenie správnej výšky sedla je ideálnym východiskovým bodom pre každý bicykel, keďže sa vykonáva množstvo ďalších zmien polohy, aby sa napravila menej ako optimálna výška sedla. Trik, ako hovorí, spočíva v dosiahnutí rovnováhy medzi pohodlím a silou.

Od päty k pedálu

Najbežnejším spôsobom, ako noví cyklisti zisťujú výšku sedla, je metóda od päty k pedálu, a hoci to nezohľadňuje všetky prvky, ktoré môžu ovplyvniť výšku sedla, dostane vás do skoro optimálneho posedu.

Metóda od päty k pedálu zahŕňa sadnutie na elektrobicykel, či už na trenažér, držanie sa stoličky alebo stola, alebo len opretie o stenu.

Položte pätu na pedál a pedálujte dozadu, aby ste dosiahli polohu šiestich hodín. Vaše koleno by malo byť úplne rovné.

Ak je vaše koleno stále ohnuté, musíte zvýšiť výšku, zakaždým ju upravovať po malých krokoch, a ak vaša päta stratí kontakt s pedálom, musíte znížiť sedlo.

Avšak zatiaľ čo metóda od päty k pedálu vás priblíži k nájdeniu správnej výšky sedla, nazýva sa aj „statická“ metóda, ktorá nezohľadňuje faktory, ako je poloha zarážky a štýl pedálovania.

Namiesto toho odporúčame použiť množstvo metód na nájdenie ideálnej výšky sedla. Čím viac ich použijete, tým presnejšie to bude,

Väčšina ľudí pozná, je LeMondovú metóda, ktorú spopularizoval Greg LeMond a jeho tréner na začiatku osemdesiatych rokov.“

Metóda LeMond

Táto metóda zahŕňa použitie plochého predmetu (napríklad metrového pravítka alebo vodováhy) a jeho položenie medzi nohy, pričom pôsobíte miernym tlakom na slabiny, podobným spôsobom ako na sedlo.

Uistite sa, že máte topánky vyzuté a merajte sa od rozkroku až po podlahu, čím získate mieru „vnútornéj výšky“. Možno budete potrebovať niekoho, kto to urobí za vás, alebo si inak môžete označiť stenu pomocou metrového pravítka a odmerať ju k podlahe.

Vynásobte toto číslo 0,883 a podľa LeMondovej metódy získate výšku vášho sedla (opäť od stredu stredovej konzoly po hornú časť sedla), hoci je to údaj, ktorý nezohľadňuje rad ďalších faktorov, ako sú jazdci s dlhšími nohami ako trup, alebo slabá flexibilita.

Obmenou tejto metódy je 109-percentný vzorec, ktorý používa rovnakú mieru vnutornej dĺžky, ale vynásobí ju 109 percentami, pričom toto číslo použije na nastavenie výšky sedla, ale meria sa od vrchu sedla po uchytenie pedálu, keď rameno kľuky je v polohe šesť hodín.

Nevýhodou vzorcov, ako sú metódy LeMond a 109 percent, je to, že nezohľadňujú nuansy jednotlivca. Namiesto toho „dynamické“ metódy určovania výšky sedla, ako je zaznamenávanie uhla kolena a členku jazdca pri šliapaní do pedálov počas cyklistiky, prinesú presnejšie údaje, a je to jednou z hlavných výhod pofesionálneho fitu.

Stručne povedané, výška sedla je hlavným faktorom efektívnosti šliapania a pohodlia (a predchádzania zraneniam) na bicykli a existuje množstvo spôsobov, ako ju nastaviť.

Dynamické prispôsobenie bicykla, ktorý uprednostňujú profesionálny športovci, vytvorí presnejšie údaje o výške sedla, ale ak chcete ušetriť náklady, môžete sa priblížiť pomocou hore uvedených metód.

Statická metóda – položenie päty na pedál a uistenie sa, že vaše koleno je rovné, keď je kľuka v polohe šesť hodín – a vzorec LeMond (vnútorná výška x 0,883) vám poskytne základ, hoci ani jedna nezoberie do úvahy všetky individuálne faktory, ktoré môžu ovplyvniť výšku sedla. Odporúčame kombinovať viacero metód na nájdenie optimálnej polohy.

Odporúčame vám, aby ste akékoľvek úpravy svojej pozície vykonávali postupne, namiesto toho, aby ste naraz zmenili všetko. To vám umožní vyladiť vašu pozíciu a izolovať, aký vplyv má akákoľvek zmena na vaše pohodlie a efektivitu.