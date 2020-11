Festival Jeden svet odštartoval dokument Česi sú výborní hubári

Medzinárodný filmový festival Jeden svet otvoril vo štvrtok na pravé poludnie dokument Česi sú výborní hubári. Online podujatie do 11. novembra predstaví takmer 50 dokumentárnych snímok. V programe figurujú aj streamované diskusie spojené s festivalovou témou voľby. Hovoriť sa bude o vzťahoch, nových technológiách, politických režimoch či duševnom zdraví.





Tohtoročný Jeden svet neobchádza ani tému klimatickej zmeny. Na túto závažnú problematiku sa s nadhľadom a humorom pozerá aj úvodný film českej režisérky Apoleny Rychlíkovej. "Je to vtipná osoba, taký je aj jej film. Hovorí o tom, že prídu mimozemšťania a vidia, čo robíme z našou planétou a klepú si na čelo," priblížila umelecká riaditeľka festivalu Diana Fabiánová snímku Česi sú výborní hubári. "Je to cez satiru a hyperbolu znázornené šialenstvo, ktoré my ľudia robíme, ako si ničíme našu planétu," dodala k štartovaciemu, veselému filmu, priateľskému aj voči deťom, ktorý je jedným z desiatich snímok súťažiacich o cenu medzinárodnej poroty v sekcii Slovensko a Česko za ľudské práva.V úvodný deň ponúka Jeden svet šesť filmov, ktoré sú dostupné online na jedensvet.sk alebo na platforme dafilms.sk počas 24 hodín. Je medzi nimi aj slovenský dokument Raj na zemi (r. Jaro Vojtek) venovaný osobnému príbehu fotografa a reportéra Andreja Bána, ale aj osudom emigrantov. Fabiánová upozornila tiež na americký dokument Lepší profil (r. Liza Mandelup). Rozpráva o fenoméne sociálnych médií cez príbeh 16-ročného Austyna Testera, mladého muža skľúčeného jednotvárnym životom vo svojom rodnom meste v štáte Tennessee, ktorého v online svete však zbožňujú tisícky mladých dievčat. Všetky dychtia po jeho "lajkoch" a pozornosti. Pre Austyna a jemu podobných by dostatok fanúšikov mohol znamenať cestovný lístok z amerického vidieka do nového života plného bohatstva a slávy. Pre tínedžera to však nie je hračka."Tohtoročný festival je obrovským skokom v spôsobe organizácie, od ktorého sa nechystáme ani v budúcnosti ustupovať. Naučil nás ináč premýšľať o prioritách. Ukázal nám, že festival sa dá zorganizovať aj s minimom uhlíkovej stopy a množstva vytlačeného papiera, celý online," uviedla výkonná riaditeľka festivalu Jeden svet Eva Križková a dodala: "Ak nám to pandemická situácia dovolí, radi by sme sa v budúcnosti vrátili aj k istej forme fyzického festivalu a vzájomného zdieľania, v žiadnom prípade sa však už nechystáme vrátiť o krok späť v progresívnom uvažovaní o udržateľnosti nášho festivalu vo vzťahu k planéte, na ktorej žijeme a na ktorej zdravie sme odkázaní."