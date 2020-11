Video: Skupina Kryštof predstavuje videoklip k piesni s Karlom Gottom

Skupina Kryštof vydáva spoločnú pieseň s Karlom Gottom Vánoční. Videoklip vznikol pod režijnou taktovkou Karin Krajčo Babinskej.



Richard Krajčo a skupina Kryštof nahrali pred dvomi rokmi túto pieseň s Gottom. Teraz plnia dohodu, ktorú mal Krajčo s Gottom a jeho rodinou, a spoločnú pieseň s názvom Vánoční púšťajú do sveta. Scenár a réžiu výpravného videoklipu si zobrala na starosť Krajčo Babinská, ktorá priznáva, že to nebolo také jednoduché.



„Nechceli sme, aby to bol vianočný gýč, ale možno nakoniec je,“ hovorí režisérka filmového videoklipu, kde okrem svojho manžela Richarda Krajča a ich troch detí obsadila aj výnimočné herecké tváre Ivu Janžurovú, Aloisa Švehlíka, Danu Batulkovú, Pavla Rímskeho a Luciu Štepánkovú.



„Vánoční je pre nás s kapelou niečo nové a výnimočné, nielen vďaka spojeniu. Vianočnú pieseň má človek približne raz za kariéru,“ hovorí Krajčo. „Túžili sme po piesni, ktorá sa bude zjavovať zakaždým cez vianočné sviatky, ale zároveň sa vyhnúť všetkým klišé. Samozrejme, nevieme, či sa nám to podarilo, ale fanúšikovia nám to určite prezradia,“ dodal.



Pieseň Vánoční vznikla tesne pred duetom Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a jeho dcéru Charlottku napísal tiež Krajčo. „Za Karlom Gottom som s piesňou Vánoční prišiel a zveril sa mu, že som napísal text, kde hrá významnú úlohu, a tak mi napadlo, že by sa v nej mohol aj objaviť. Jemu sa to, našťastie, zapáčilo, a tak sme sa dali dohromady. A on potom asi po týždni zavolal s jeho ženou Ivankou späť a okrem toho, že súhlasil, aby sme spolu naspievali Vánoční, poprosil ma, či by som neskúsil napísať pieseň pre neho a pre Charlottku,“ uviedol frontman skupiny Kryštof.



„Urobili sme spolu takú dohodu, že najprv pôjdu von Srdce nehasnou a túto pieseň pustíme až rok nato, ako medzi nami Karel nebude, aby v podstate aj ďalšie Vianoce strávil s nami. A teraz prišiel ten čas,“ hovorí Krajčo o Gottovi aj ako o symbole Vianoc, ktorého piesne každé Vianoce znejú z domácností, ale aj stánkov s vareným vínom.