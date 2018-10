Festival Jeden svet uvedie v premiére dokument Švédi z osady

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Dokument Švédi z osady zobrazuje cestu troch slovenských Rómov, ktorých ako deti adoptovali do Švédska a oni sa vracajú na Slovensko za svojimi biologickými rodičmi s otázkou Kto sme? Skutočný príbeh sa začal pred vyše dvadsiatimi rokmi a bola pri ňom Katarína Farkašová, režisérka, scenáristka a autorka námetu filmu. Snímku o identite a návratoch do minulosti uvedie v premiére Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet v sobotu 13. októbra o 16. h v Kine Lumiére.TASR informovala PR manažérka Zuzana Golianová.Pred 23 rokmi sa aj vďaka riaditeľke Detského domova Mlynky - Biele vody Terézii Lexovej uskutočnila adopcia slovenských rómskych detí do Švédska. Katarína Farkašová priamo pomáhala švédskym rodičom, ubytovala ich u seba doma, sprevádzala ich po úradoch, absolvovala s nimi celý proces. Už vtedy bola téma adopcie v dvoch krajinách úplne inak vnímaná. Režisérka hovorí, že filmom chce otvoriť práve túto otázku - prečo sa to vo Švédsku dá/dalo a u nás nie?hovorí o svojich skúsenostiach Farkašová. V roku 2012 bola v Štokholme na konferencii o ľudských právach a po rokoch sa skontaktovala s Alexom, ktorý sa stal hlavným hrdinom filmu. Rozhodol sa, že chce vidieť svojich biologických rodičov. Zabezpečila stretnutia, sprevádzala jeho aj ďalších dvoch kamarátov a tieto cesty nakrúcala.Koncom roka uvedie dokument Švédi z osady aj Dvojka RTVS. Snímku čaká účasť aj na ďalších filmových festivaloch.Katarína Farkašová (1953) vyštudovala filmovú dramaturgiu a scenáristiku na bratislavskej VŠMU. Neskôr si doplnila vzdelanie o kanadský trojročný kurz o ľudských právach, o sociálne poradenstvo v Bratislave, psychoanalýzu v Prahe a Gender Issues vo Viedni. Trinásť rokov pôsobila ako dramaturgička vo filmových ateliéroch Koliba. S hercom Borisom Farkašom má dve deti - dcéru Kristínu a syna Ondreja. Pôsobila v liberálnej nadácii Friedrich Naumann Stiftung, bola spoluzakladateľkou Amnesty International na Slovensku. Od roku 1994 je riaditeľkou Aliancie žien Slovenska, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv žien.