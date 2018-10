Video: Nový film Pavla Barabáša Tieň jaguára mieri do kín. Každý potrebuje svoj kmeň

Nový titul do portfólia Pavla Barabáša pribudne aj tento rok. Už tento štvrtok prichádza do slovenských kín dokumentárny film Tieň jaguára. Ten nie je len o expedícii do ďalekej Venezuely. Najnovší počin nášho najoceňovanejšieho dokumentaristu nás prinúti zamyslieť sa nad tým, ako žijeme.

V roku 2017 sa Beckovi Ondrejovičovi podarilo pri rieke Yuri vo Venezuele stretnúť indiánov z kmeňa Hodi, ktorí tu chytali ryby. Strávil s nimi niekoľko dní a nakoniec im prisľúbil, že sa vráti o rok a prinesie lieky, ktoré ich kmeň potrebuje. Toto stretnutie pripadlo na január 2018 počas splnu mesiaca. A tu sa začína príbeh filmu Tieň jaguára. Becko a jeho traja kamarátmi pádlujú proti prúdu amazonských riek, prechádzajú cez tajomné pohorie Sierra Maigualida, ktorým okrem indiánov ešte nikto neprešiel. Dostanú sa tak do ich sveta. Do sveta založeného na úcte k vlastnému spoločenstvu. Vďaka spiritualite sú indiáni kmeňa Hodi prepojení s okolitou prírodou. Veria, že poškodiť prales znamená poškodiť samých seba. "Z mnohých expedícií, hoci boli veľmi ťažké, nevznikol žiadny dokument. Dôvody boli rôzne. Ale pri tejto poslednej mám pocit, že sme zaznamenali niečo vzácne, čo nesie silné posolstvo,“ hovorí režisér filmu Pavol Barabáš.

Sierra Maigualida s nadmorskou výškou 2000 metrov, kam sa boja chodiť aj samotní indiáni, otvára nielen cestu za dobrodružstvom. Tento film povie niečo o nás všetkých. „ Indiáni kmeňa Hodi (...) nehľadajú rôzne pravdy. Nehľadajú šťastie. Šťastie k ním jednoducho samo prichádza. My sme však z jeho neustáleho hľadania nervózni, hoci máme všetko. Akurát sme stratili úctu k prírode, zemi, vode, vzduchu i všetkému živému. Naším problémom je to, že chceme všetko vlastniť, nie byť súčasťou Zeme, ale jej dobyvatelia,“ dopĺňa Barabáš. Divák si uvedomí, že sa nepotrebuje hnať. Viac majetku nám neprinesie viac šťastia. K nemu nám stačí náš kmeň – spoločenstvo, ktoré zdieľa, pomáha a podporuje. Hľadiac na Hodi si zrazu uvedomíme, že sa nehádajú, nekričia po sebe, vidíme na plátne krásu a jednoduchosť bytia v jeho najčistejšej forme.

Video: Trailer Tieň jaguára

Film sa do kín dostáva od 11. októbra v distribúcii Asociácie slovenských filmových klubov, už 10. októbra ho v premiére uvedie Pavol Barabáš verejnosti osobne a to o 19.00 v Cinemaxe Bory.