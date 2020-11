Festival Ji.hlava pozná absolútneho víťaza, stal sa ním slovenský film Biela na bielej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2020 (Webnoviny.sk) - Absolútnym víťazom Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava sa stal titul Biela na bielej slovenskej režisérky Viery Čákanyovej. Snímka získala na 24. ročníku prestížneho českého podujatia Cenu za najlepší dokumentárny film v sekcii Opus Bonum.Film predstavuje denníkové záznamy z Čákanyovej pobytu na Antarktíde, kde nakrúcala aj svoj predchádzajúci film FREM (2019).Z desiatich titulov zvolil porotca a významný azerbajdžanský režisér Hilal Baydarov ako najlepší film Biela na bielej so zdôvodnením: „Za to, že ide o veľmi úprimné, odvážne a inšpirujúce dielo, ktoré nám ukazuje, aké ťažké a takmer nemožné je nakrútiť film sám o sebe,” povedal.Do slovenských kín by sa mal film dostať počas budúceho roka.