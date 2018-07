Festival Kiosk 1 predstaví nezávislý tanec a divadlo

Ilustračná snímka. Foto: Screenshot/Tablet.TV Foto: Screenshot/Tablet.TV

Žilina 25. júla (TASR) – Najlepší slovenskí choreografi a umelci nezávislého autorského divadla sa predstavia na festivale iného divadla a tanca Kiosk 1, ktorý sa uskutoční od štvrtka (26.7.) do nedele (29.7.) v priestoroch Stanice Žilina-Záriečie, Novej synagógy a Bábkového divadla v Žiline. TASR o tom informoval hlavný dramaturg festivalu Martin Krištof.Aj napriek 11. ročníku má Kiosk v názve číslovku jeden.vysvetlil Krištof.Podľa dramaturgičky festivalu Michaely Paštekovej môže byť pri príprave predstavenia proces jeho vzniku vzrušujúcejší ako samotný výsledok.podotkla Pašteková.Doplnila, že takým projektom bude napríklad The Touch of the Open choreografa Jara Viňarského, založený na filozofii tanca. Program ponúka tiež inscenácie prekračujúce limity žánrov aj javiska - HodWorks: Solos, hudobno-vizuálne performancie - For you Katrina, presahy k virtuálnej realite - Mária Júdová, Andrej Boleslavský: Camouflage, či site-specific inštalácie - DiStO: Divadlo statického objektu. Okrem predstavení sa návštevníci môžu zúčastniť aj na diskusiách.uviedla Pašteková.Programové tipy organizátorov zahŕňajú projekt SOMA od úspešného mladého choreografa Martina Talagu, predstavenie etablovaného slovenského tanečníka a choreografa Viktora Černického PLI, ktorého koncept je upravený na mieru Kiosku, alebo koncert významného hudobného skladateľa Györgya Ligetiho v spolupráci s Orchestrom Berg.dodala Pašteková.