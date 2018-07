SPRÁVNA VÝBAVA CESTOVATEĽA: V batožine by nemala chýbať lekárničku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 25. júla (TASR) - Lekárnička by mala byť súčasťou batožiny každého cestovateľa. "Obsah cestovnej lekárničky záleží na krajine, do ktorej cestujeme, na dĺžke pobytu a dostupnosti zdravotníckej starostlivosti," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.Príbalové letáky všetkých liekov treba ešte doma pred odchodom prečítať. "Bezpodmienečne treba splniť všetky podmienky na skladovanie a uchovávanie liečiv, prísne dodržiavať indikácie, kontraindikácie, zohľadniť vedľajšie účinky, interakcie s inými liekmi," zdôraznil. Lekárnička musí byť v suchu, chlade, tme tak, aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu.Lekárnička by podľa Mikasa mala obsahovať tabletky proti horúčke a bolestiam hlavy, kvapky do nosa a očí, prípadne aj ušné kvapky, lieky proti hnačke, ako aj nevoľnosti pri tzv. chorobe z pohybu. V cestovnej lekárničke by nemali chýbať ani lieky proti zápche, antihistaminiká, antialergický krém potrebný pri poštípaní hmyzom, v prípade potreby aj lieky na ochranu proti malárii, repelent a dezinfekčný prostriedok. Pribaliť sa do nej majú aj pohotovostné obväzy, lieky proti plesňovej infekcii nôh, ako aj obväzová vata, pinzeta, nožničky i náplasti.Niektoré ochorenia sa môžu prejaviť počas cesty alebo ihneď po návrate. Väčšina ochorení sa prejaví najneskôr do šesť až 12 týždňov. Ale u niektorých ochoreniach, ako napríklad pri malárii môže dôjsť k príznakom až po polroku až roku. V prípade ochorenia sa treba hneď po návrate skontaktovať s ošetrujúcim lekárom. Pri akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach treba lekára informovať o ceste a pobyte v cudzine aj napriek tomu, že od návratu uplynul dlhý čas.