Festival Labyrint na Nitrianskom hrade už za dverami!

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Po skvele prijatom úvodnom ročníku mestského festivalu Labyrint sa onedlho znova otvoria brány na Nitrianskom hrade s nemenej atraktívnym programom. Večeri pod hradom plné hudby a divadla príde otvoriť David Koller band z legendárnej Lucie. Podaril sa aj náročný ťah prilákať dve vzácne ikony Československého rocku - Václava Neckářa so skupinou Bacily a jubilujúceho osemdesiatnika Petra Jandu s Olympicom. Druhý spomínaný si naviac nadelil jeden darček aj sám, v tomto roku vydal sólový album "Asi se mi nebude chtít" a zrejme popri najväčších hitoch Olympicu bude príležitosť na ochutnávku zo spomínanej novinky. Niektoré predstavenia budú veľmi unikátne ako napríklad špeciálny hosť skupiny Desmod, aj u nás dobre známy a populárny taliansky spevák Drupi! Rovnako nevšedný zážitok sľubuje spojenie Vidieku a Orchestra Bobana Markovića počas viac ako dvojhodinového spoločného koncertu. Bobanovci sa preslávili nahrávkami hudby Gorana Bregovića do kultového filmu "Underground" a "Biela mačka, čierny kocúr" Emira Kusturicu. Určite zaznejú hity ako Bubamara, Kalašnikov, ale aj spoločná skladba s Vidiekom "Hrajte trúbky"!Labyrint okrem hudobných zážitkov aj v aktuálnom roku prinesie divadelné predstavenie Múza Teatro " Už ti nikdy nenaletím " s Marošom Kramárom a Markom Igondom v hlavných úlohách.Ženský element na tohtoročnom Labyrinte budú zastupovať koncerty Simy Magušinovej a niekdajšej víťazky Českej Superstar Anety Langerovej. Aneta do Nitry príde s unikátnym zložením sprievodnej kapely, doplnenej o sláčikové trio. Farby rockerov bude hájiť Tublatanka, ktorá príde na rande s Nitrianskym hradom naplniť večer najznámejšími skladbami svojej úctyhodnej kariéry. Festival Labyrint odštartuje už 29. augusta o 19:30.Informačný servis