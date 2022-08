5 tipov na čerstvé detské knižky, ktoré pobavia aj poučia

Čítaním si zlepšujú koncentráciu a disciplínu, zlepšujú si komunikačné schopnosti a to všetko sa im zíde nielen počas školských rokov, ale je to výborný základ pre dospelosť.

Tak ich v tom podporte - máme pre vás 5 skvelých tipov na knižky pre deti. Pokračovanie slovenského bestselleru, nádherný príbeh o láske ku knihám, aj čosi o zvieratkách.

Stonožka prináša každý mesiac nové knihy a vždy je z čoho vyberať, tak sa inšpirujte.

Hádanky z abecedy

Najskôr tu boli dve megaúspešné knihy Zvieratká z abecedy a Písmenká z abecedy, z ktorých sa predali desaťtisíce výtlačkov a nielen deti ich milovali, ale aj rodičia. Úžasné knihy, ktoré hravou formou učia najmenšie detičky abecedu, zoznamujú sa s písmenkami, bavia sa pri ilustráciách. Autormi je dvojica Ivona Ďuričová a ilustrátor Adrián Macho a táto zohratá dvojica teraz priniesla tretiu spoločnú knihu – Hádanky z abecedy . Ako tvrdí Ivona, pri týchto hádankách si nemusíte lámať hlavu. Schovali sa za každé písmenko a už čakajú na múdre hlavičky, ktoré ich rozlúštia.

Deti určite uhádnu všetky hádanky, pretože im veľa napovedia nádherné ilustrácie Adriána Macha – to on ilustroval napríklad aj celú sériu Harryho Pottera k 20.výročiu a jeho kresby ocenila aj samotná autorka J.K.Rowlingová. V knižke Hádanky z abecedy je to opäť jeho klasický rukopis, krásne ilustrácie postáv, zvierat, vecí.

Pozrite si video od spoluautorky Ivony Ďuričovej:

Dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy

Viete, čo sa deje s knihami, ktoré si z knižnice nikto nepožičiava?

Nevedela to ani desaťročná vášnivá čitateľka Anna, ktorá odmalička milovala knihy. Čítala celé dni. Ráno skôr, ako vstala. Podvečer, kým zaľahla. A keď už večer prišla do izby mamička alebo ocko, tvárila sa, že spí...ale nespala, čítala si pod perinou.

Anna bola jednoducho milovníčka kníh a veľká čitateľka. A raz jej najlepšia kamarátka, knihovníčka pani Monsenová prezradila, že nečítané knihy v knižnici... miznú! Spolu s nimi však miznú údajne aj ľudia, ktorí v nich žijú. Ako listy na jeseň, uschnú, rozpadnú sa na prach a vietor ich navždy rozfúka.

Anna sa s tým nedokáže zmieriť a rozhodne sa, že zabudnuté knihy zachráni.

To je nová krásna kniha pre deti od 5 rokov Dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy . Príbeh o nekonečnej láske ku knihám a o mágii, ktorá sa v nich skrýva. Dobrodružná záchranná misia, na ktorú sa Anna vybrala určite nadchne každého malého čitateľa....a som si istý, že ak túto knihu budete svojím deťom čítať vy, zamilujete si Annu a jej príbeh tiež. Krásne ilustrácie, jednoduchý jazyk a pútavý príbeh.

Viki a Niki: Dvojičky, ktoré nevyzerali ako dvojičky

Príbeh o nezbedných dvojičkách Viktorovi a Nikolasovi, ktorí sa síce na seba nepodobajú, ale vo vymýšľaní darebáctiev sú navlas rovnakí. Kniha sa volá Viki a Niki: Dvojičky, ktoré nevyzerali ako dvojičky a veru, zažívajú rôzne dobrodružstvách, ktoré, našťastie, vždy dopadnú dobre.

Starajú sa napríklad o morské prasiatko, ktoré im nešťastne ujde. Chlapci zisťujú, že starať sa o domáce zvieratko nie je také jednoduché a vydávajú sa na pátraciu akciu.

Alebo - keď doma mama varí lekvár, chlapci jej nepomôžu, práve naopak. Lekvár skončí v zaváraninových fľašiach, ale keďže Viki a Niki sa v kuchyni naháňajú, všetky fľaše rozbijú! Hotová pohroma!

Viki a Niki majú veľa nápadov, ako sa zabaviť, ale neuvedomujú si, že niektoré zábavky môžu znepríjemniť život druhým alebo môžu byť dokonca nebezpečné. Chlapci sa však vedia poučiť a spolu s nimi aj deti, ktoré si prečítajú túto knižku. Každý z krátkych veselých príbehov je zakončený otázkami a cvičeniami, takže ak si malí čitatelia trúfajú, môžu si poriadne precvičiť svoju pamäť a zlepšiť si schopnosť čítať s porozumením.

Autorka Eva Dienerová napísala už viacero detských kníh a pracovných zošitov pre šikovných školákov. Obzvlášť pekná je jej séria Maľované čítanie, v ktorej môžu deti vo veselých príbehoch nahrádzať drobné obrázky textom.

Ilustrácie doplnila Eva Chupíková, nadaná ilustrátorka a fotografka, ktorá má na konte mnoho krásnych detských knižiek.

Stop výmyslom! Pravda o zvieratách

Knižka, ktorá vás vezme do sveta zvierat. Predkladá fakty a zaujímavosti o tom, ako a čo jedia, čo robia, ako komunikujú. Všetko jednoducho, zrozumiteľne pre deti od šesť rokov. Tie texty sú odľahčené, neraz vtipné a k tomu milé ilustrácie. Sophie vysvetľuje a búra rôzne mýty, ako čierna mačka, ktorá prináša smolu. Netopiere, ktoré sa radi zamotávajú do vlasov. Alebo predsudky, že žaby sú iba slizké škaredé stvorenia – ak teda nejde o zakliateho princa - a že osy na nás rady útočia a líšky sa nás snažia len prekabátiť, že sú prefíkané.

Jednoducho, autorka do knižky Stop výmyslom! Pravda o zvieratách vybrala rôzne zvieratá, ktoré nám naháňajú strach, sú nám odporné, sú desivé, slizké, plazivé a štítime sa ich. A ukazuje, že nie všetko je také, ako vám rôzni ľudia nahovárali. Okrem spomínaných zvierat sa dozviete aj o mravcoch, medúzach, stonožke, čajke, nechýba ani moľa, skunk, či pavúk.

Knihy nie sú na jedenie

Lahôdka pre nás všetkých, ktorí milujeme knihy a najmä pre deti, ktoré chcete viesť k láske ku knihám. Knihy nie sú na jedenie je krásne ilustrovaná oslava fantázie a lásky ku knihám. O capkovi Leopoldovi, ktorý má nadovšetko rád čítanie kníh a svoje kníhkupectvo. Sú v ňom dlhokánske police, pohodlné kreslá a množstvo úžasných príbehov. Keď jedného dňa vojde do obchodu jeden naozaj náročný čitateľ, Leopold mu nadšene ponúkne zaujímavý príbeh. Ale tento čitateľ je iný, dáva prednosť jedeniu kníh pred ich čítaním.

Podarí sa Leopoldovi nájsť knihu, ktorá nasýti jeho predstavivosť, skôr než nasýti jeho brucho?

Milan Buno, knižný publicista