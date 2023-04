Festival letectva v Piešťanoch už o 30 dní

Predposledný májový víkend bude v kúpeľnom meste na Váhu rušno. Už po tretí raz zaplavia ulice Piešťan desiatky účastníkov a návštevníkov jedinečnej leteckej šou – Festivalu letectva, ktorý sa uskutoční na piešťanskom letisku. V dňoch 20. a 21. mája budú môcť fanúšikovia leteckej techniky zažiť to, čo len tak niekde neuvidia. Organizátori vsadili na to, čo zanechalo po minulom roku u všetkých milovníkov lietania najväčšie dojmy. Chýbať nebude dronová, laserová, svetelná, pyrotechnická a nezabudnuteľná nočná letecká šou. Okrem toho pripravuje organizačný tím rozsiahly areál s novým konceptom zábavných a vzdelávacích atrakcií pre rodiny s deťmi.

Už o mesiac ukážu na Letisku Piešťany svoje majstrovstvo pilotáže a dych berúce manévre fenomenálni piloti Zoltán Veres z Maďarska i Marek Choim z Poľska. Účasť potvrdil aj maďarský vrtuľník Mi-2, ktorého obratnosť predvedie cez deň i v noci pilot Imreh Lajos. Poľsko zastúpi Maciej Dominiak so svojím obratným vrtuľníkom Bo105 i jedinečná skupina paraglajdistov Flying Dragons, ktorá už v minulom roku zanechala v návštevníkoch FLP nezabudnuteľné zážitky. Českú republiku bude reprezentovať so svojím sólom Jan Rudzinskyj na stroji Jungmann D-EELE, všetkým dobre známy letecký akrobat, majster sveta leteckej série Red Bull Air Race Martin Šonka, ale aj akrobatická skupina Flying Bulls.

„Som rád, že sa nám do Piešťan aj tento rok podarilo dotiahnuť mnohé esá. Ide napríklad o Martina Šonku a Flying Bulls či skupinu Flying Dragons z Poľska, ktorých členovia po minuloročnej nočnej šou zožali medzi návštevníkmi veľký úspech. Tešíme sa na premiéru britského dua Aerosparx s lietadlami Grob 109b. Veríme, že práve oni budú po zotmení v rámci nočnej leteckej šou patriť k vyvrcholeniu programu. Čo ma teší je aj to, že na Slovensku máme novovznikajúcu akrobatickú skupinu lietajúcu na lietadlách Viper SD4, ale aj stálice lietajúce na bezmotorových strojoch v podobe Očovských bačov. Obe skupiny prijali naše pozvanie a opäť nám predvedú niečo jedinečné,“ hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ Festivalu letectva v Piešťanoch 2023.



Slovenskú účasť zastúpi aj tradičný účastník leteckých podujatí, pilot Jozef Pivarči na legendárnom československom výcvikovom prúdovom lietadle L-29 Delfín. Festival letectva bude tento rok aj prezentáciou Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré sa na piešťanské letisko vrátia so statickými a dynamickými ukážkami leteckej techniky i techniky pozemných síl. Medzi stálice bude patriť aj Letka Ministerstva vnútra SR.



„V rámci dynamických letových ukážok sa nám predstaví aj ostrá hotovosť z Česka a Poľska, čo znamená prelet stíhacích lietadiel, ktoré momentálne chránia vzdušný priestor Slovenskej republiky,“ dopĺňa Hubert Štoksa.



Návštevníci sa môžu tešiť na štart desiatok svietiacich dronov, ktoré v sprievode hudby vytvoria na nebi rôzne dynamické tematické obrazce a symboly. Nočné nafukovanie a nasvecovanie teplovzdušných balónov je síce zložité, no v prípade priaznivých poveternostných podmienok nič nereálne. Letecký program bude pokračovať aj v nedeľu, 21. mája.



Počas dňa si prídu na svoje milovníci lietania, ale predovšetkým najmenší návštevníci vďaka Detskému leteckému festivalu. V najväčšej hernej zóne s množstvom atrakcií a pestrým pódiovým programom si budete môcť vyrobiť niečo kreatívne v tvorivých dielňach, získate nové vedomosti v edukačnej zóne, zašportujete si alebo si len tak vychutnáte divadelné predstavenie.



O zábavu sa po celý deň postarajú známi speváci a skupiny pre deti so svojimi koncertmi. Privítame Mira Jaroša, maliny JAM či Paci Pac. Vďaka spolupráci a podpore TTSK budú všetky atrakcie na letisku a v detskej zóne bezplatné.



„Som rád, že Festival letectva Piešťany ponúkne širokospektrálny program pre všetky vekové kategórie. Priestor dostane aj Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, ktorá ponúkne návštevníkom festivalu neopakovateľné zážitky z rôznych kútov kraja. Verím, že si počas predposledného májového víkendu príde každý fanúšik letectva na svoje. Aj vďaka organizovaniu festivalu postupne vraciame život na piešťanské letisko, ktoré dostávame z najhoršieho von napĺňaním ozdravného plánu. Deje sa tak aj vďaka novému pravidelnému leteckému spojeniu Tel Avivu a Piešťan, čo rozširuje podporu cestovného ruchu v našom kraji,“ dopĺňa Jozef Viskupič, trnavský župan.



Nezabúdajte nás sledovať na webe festivalletectva.sk a na sociálnych sieťach FB, IG, YouTube. Vstupenky, ako aj zľavnené rodinné vstupy je možné zakúpiť si už dnes na www.festivalletectva.sk alebo cez predpredaj.sk.