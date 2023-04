Rómske divadlo v Košiciach uvedie koncert Art of Romathan

Divadlo Romathan pripravuje pre divákov koncert s názvom Art of Romathan. Jeho premiéra je naplánovaná na štvrtok (27. 4.) o 18.00 h v sále na Továrenskej ulici v Košiciach.





Pozostávať bude z 12 čísel. "Je to vlastne hudobno-tanečno-spevácky koncert vhodný pre všetky vekové kategórie. Takáto naša prezentácia sa teší veľkej obľube," povedal riaditeľ divadla Karol Adam.Hlavnou myšlienkou koncertu je pripomenúť Rómom ich špecifickú tradičnú kultúru. "Chceli by sme publiku ukázať, aká je dôležitá identita národa, ako sa dokáže zachovať prostredníctvom ľudovej kultúry. Očakávame záujem rómskeho publika, ale aj majority, pred ktorým môžeme odprezentovať tento výnimočný koncert," uvádza na webovej stránke divadla.V súčasnosti, keď sa preferuje multikultúrnosť a globalizácia, podľa neho vystupuje do popredia čoraz väčšia potreba zachovať dedičstvo predkov s jeho jedinečnými znakmi a zvláštnosťami. Tvrdí, že dôvodom, prečo je nutné chrániť tradičnú kultúru, sú neustále zmeny v životnom štýle, v spôsobe myslenia a konania ľudí. "Vplyvom súčasného charakteru spoločnosti sa stierajú hranice medzi životným štýlom v meste a na dedine, čo má veľký podiel na postupnom zanikaní tradičnej kultúry, kultúrnych duchovných hodnôt, z ktorých vyrastá každá kultúra," dodáva divadlo.