Festival Lodenica privíta fanúšikov už na 21. ročníku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Podmaník Foto: TASR/Milan Podmaník

Bratislava 28. augusta (TASR) – Vo štvrtok (29. 8.) sa začína festival Lodenica, na ktorom sa zídu fanúšikovia country, folkovej aj poprockovej hudby.Počas troch dní sa na troch pódiách v piešťanskom autokempingu Lodenica predstavia anglická glamrocková rocková legenda T. Rex, Čechomor, Banjo Band Ivana Mládka, Arzén, František Nedvěd, Gladiator, Žalman, Fleret, Kamelot, Plavci, Allan Mikušek, Bukasový masív a ďalší interpreti. Areál sa otvára už v stredu napoludnie. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.Zahraničným headlinerom 21. ročníka je anglická rocková skupina T. Rex, ktorá zahrá najznámejšie hity Hot Love, Get It On, Telegram Sam či Metal Guru. Čechomor ponúkne skladby z aktuálneho albumu Nadechnutí, Gladiator piesne z novej platne Deň, čo mal dávno prísť, Arzén nemôže odísť z pódia, aby nedal hity Katarínka či Dievčatko.uviedol pre médiá organizátor Martin Noga.