Bratislava 28. augusta (TASR) - Začiatok septembra prinesie do Bratislavy festival Ochotníci. Šesť najlepších predstavení, ktoré vznikli v amatérskom divadle v ostatnej sezóne, uvedie v A4 - priestore súčasnej kultúry od 6. do 8. septembra. TASR o tom informovala Mária Hejtmánková z Divadla SkRAT, ktoré je organizátorom podujatia.Program festivalu ochotníckych divadiel tvoria inscenácie, ktoré sa v súťažnom systéme prehliadok dostali na krajské a celoštátne súťaže alebo na vrcholnú prehliadku - Scénickú žatvu.Festival otvorí divadelný súbor DRIM s dramatizáciou debutového románu Agoty Kristof Veľký zošit, ktorý sa po vydaní v roku 1987 stal literárnou udalosťou. Silný príbeh o zvieracej podstate človeka vo svete vojny, kde sa morálka rozsypala na prach, dostal niekoľko ocenení a bol preložený do viac ako 30 jazykov." hovorí dramaturg festivalu Ľubomír Burgr. Zvlášť upozornil na hru Podzemné blues súboru Homo Fuge. "povedal.V programe figuruje aj autorská inscenácia divadla Nomantinels, ktorej predstavitelia sú neherci. Predstavenie Príbeh geja/Príbeh lesby, ktoré v júli navštívila prezidentka SR Zuzana Čaputová,Divadelné predstavenie na motívy filmu vytvoril súbor Napíšte si výpoveď. Spracoval snímku Úplní cudzinci talianskeho režiséra Paola Genoveseho.Divadlo KĽUD z Kladzian, známe kvalitnou slovnou a situačnou komédiou, predstaví novú hru Hore i dolu bez...poznamenala Hejtmánková k inscenácii, ktorej dej sa odohráva zhruba 69 minút pred začiatkom predstavenia.vysvetlila.Novinkou 5. ročníka festivalu je tvorivá dielňa s názvom Od telesnosti k materiálu a späť pod vedením Maji Danadovej z divadla ODIVO.vysvetlila.Festival uzavrie autorské predstavenie Jedna na druhú súboru Art point teatro. Vzniklo na motívy hry Mako súčasného holandského dramatika Roba de Graafa.Po každom predstavení bude nasledovať diskusia s ochotníkmi pod vedením Eleny Knopovej z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV).