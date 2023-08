Festival Lodenica štartuje 25. ročník. Zahrá aj Jaromír Nohavica

Už vo štvrtok (31. 8.) štartuje festival Lodenica. Jubilejný 25. ročník obľúbeného festivalu prinesie výbornú atmosféru a koncerty na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Počas troch dní do 2. septembra zahrajú na Lodenici legendárny Jaromír Nohavica, Věra Martinová, skupiny Čechomor, Kamelot, Desmod, Mirai či piešťanská skupina Slniečko.





"Od počiatkov sa Lodenica snažila najmä o to, aby sa každý na ňu rád vracal. Verím, že to tak ostalo a platí to aj po 25 rokoch. Prvé deti Lodenice majú dnes 24 rokov. Takže to je druhá generácia, ktorá sa na náš festival každoročne teší. Priestor na Zelenej vode je atraktívny, nájdete tu miesto na relax, kúpanie, skvelé zázemie," hovorí dramaturg Lodenice František Grebeči.Okrem hudby čakajú návštevníkov aj scénky detskej farmy Humanita Bertrama Betaka s ich koníkmi, ktoré tiež patria medzi hviezdy festivalu. Nebude chýbať bežecké podujatie Lodenica Run, atrakcie pre deti, kolotoče či jazdy na koňoch. Zážitkom pre fanúšikov môže byť osobná prítomnosť niektorých interpretov po koncerte v diváckej zóne.