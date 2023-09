Helfest očakáva príchod 5-tisíc návštevníkov. Ako sa bude v areáli platiť a dôležité dopravné info

Hovorené slovo na Jojka Story Stage

1.9.2023 (SITA.sk) - Brány prešovskej Delne sa pre návštevníkov Helfestu , ktorý svoju premiéru zažije už 2. septembra 2023, otvoria už hodinu po pravom poludní a zábava potrvá až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.Diváci si užijú desiatky hudobných vystúpení. Špeciálnu show ponúknu organizátori udalosti – kapela Heľenine Oči, zahrajú i Zdob Si Zdub z Moldavska, americko-česká legenda N.O.H.A, ale aj chalani z Horkýže Slíže. Rumunské zastúpenie bude v podaní Dirty Shirt & Transylvynian Folkcore Orchestra. Slovenské reggae zahrajú Medial Banana, tvrdšiu muziku ponúknu Slobodná Európa a Bijouterrier.Predstavia sa aj BDHS, Malalata, Saprophyte, Ultrazvuk či Zverina. Na tanečnú nôtu zahrajú DJ Rado Mešsa či Michal Frank.Na prešovskom kúpalisku sa v prvú septembrovú sobotu predstaví aj poľská kapela Tabu, ale aj domáce kapely Pekelné kone, Kráter Kartel, Akustika a mnoho ďalších. Zaznejú aj vlastné projekty členov HO – Momentum&LowEtone a projekt gitaristu Jakuba Tirča – IONS.Hovorené slovo bude znieť z Jojka Story Stage, kde sa o zábavné chvíľky postará relácia z dielne TV Joj – Inkognito a to v podaní Vlada Voštinára, Michala Hudáka, Mariána Čekovského, Juraja Šoka Tabačka a Tomáša Hudáka.Pri tomto pódiu budú prebiehať autogramiády účinkujúcich a hercov zo seriálov TV JOJ. Humorom nadviaže dvojica podcasterov Lužifčák, podcast Otca Ti Naháňam alebo Moja Muzika.Po skončení hudobných častí programov bude zábava pokračovať na „afterkách“ a to na Bad Taste Party – kde budú znieť len tie “najhoršie hity”. Žiť to bude aj na 3XIT Party pod taktovkou domácej DJ legendy Petra Migaša, návštevníci festu si však prídu na svoje aj Back2Love DJ Set, Radio Grooves CS Party či 263 Party.Podľa dostupných predpovedí počasia to vyzerá na ukážkové festivalové počasie. Skvelý program však stojí i za nejakú tú dažďovú kvapku. Festival sa bude konať za každého počasia. Pričom bude z bezpečnostných dôvodov a aj z dôvodov ohľaduplnosti zakázané vnášať do areálu dáždniky.Organizátor festivalu pre návštevníkov okrem skvelého programu nachystal i zábavné zóny, ale aj skvelé gastro a občerstvenie. „V celom areáli bude možné platiť len náramkom od NFCtron. Začíname skromne, preto tento rok nemáme stanové mestečko. Areál otvárame o 13:00. Máme pripravených 6 stageov. Každé z pódií je mierne dramaturgicky odlišné. Začíname hrať o 14:30,“ približuje líder kapely Heľenine Oči – Martin Mihalčín.Zaujímavosťou je, že už pri vstupe do areálu budú ľudí baviť DJ-i. Festival potrvá až do skorého nedeľného rána, pričom sa brány Delne zatvoria o 4:00.Ako už bolo spomenuté, v celom areáli festivalu bude možné platiť len identifikačným náramkom NFCtron. Ako na to?Keďže pilotný ročník Helfestu už teraz žne prvé úspechy a to v podobe takmer úplného vypredania všetkých vstupeniek a teda prešovská Delňa očakáva príchod 5000 návštevníkov, je fajn prečítať si dôležité dopravné info. Organizátor zabezpečil i kyvadlovú dopravu, dokonca i bezplatné kolobežky.“Snažili sme sa pre návštevníkov Helfestu zabezpečiť čo najväčší komfort po všetkých stránkach. Zaslúžia si to najlepšie. Fanúšikovia nám prejavili obrovskú podporu, pretože vstupenky budú vďaka nim do otvorenia brán úplne vypredané," oznamuje Martin Mihalčín, organizátor podujatia. Na mieste tak nebude možné vstupenky zakúpiť.