Festival pantomímy v Liptovskom Mikuláši oslavuje 30. narodeniny

Medzinárodný festival pantomímy PAN v Liptovskom Mikuláši oslavuje 30. narodeniny. Od utorka do soboty (25. 11.) sa na Liptove predstaví domáca aj svetová pantomíma a jej príbuzné žánre. Ako priblížil organizátor festivalu Miroslav Kasprzyk, absolútnom hviezdou podujatia bude austrálske duo umelcov Umbilical Brothers.





"Pre divákov sú pripravené detské i večerné predstavenia z Ukrajiny, Nemecka, Švajčiarska či Česka, odborná debata k výročiu, oslavná prehliadka jednotlivcov, dvojíc, trojíc aj súborov. Nebudú chýbať Memoriál Duška Kubaňa v improvizovaní - súťaž o pohár primátora, sprievod mestom, workshopy v 14 dielňach a ďalšie umelecké aktivity," priblížil Kasprzyk.Na utorok je pripravený šiesty ročník súťažnej prehliadky PANart pre umelecké školy. V stredu bude slávnostné otvorenie festivalu a spoločné fotografovanie na javisku. Štvrtok bude deň plný vyučovania. Účastníci sa ponoria do súčasnej pantomímy, fyzického divadla, nového cirkusu, žonglovania, klaunovania, vysvetlil organizátor s tým, že zlatým klincom festivalu a večera bude predstavenie v podaní Umbilical Brothers. "V Austrálii sú David Collins a Shane Dundas veľkými hviezdami a prerazili aj na televíznu obrazovku," podotkol Kasprzyk.V piatok začnú predstavením pre najmenších divákov. Vystúpi divadlo z Nemecka s klauniádou pre školy i rodiny s deťmi. "Predstaví sa žiak majstra Sládka, dlhoročný porotca a lektor festivalu Štefan Ferencz, ktorý s partnerkou Maike Jansen uvedú inscenáciu Deň ako každý iný," poznamenal Kasprzyk. Napoludnie vyrazí festival do Liptovského Mikuláša a sprievodom mímov, masiek, žonglérov a umelcov oslávi výročie v uliciach. V sobotu zahrá deťom "Pohádku pro odvážné" Andrej Lyga, ktorý na festivale vyrastal.Jubilejný 30. ročník festivalu PAN organizuje Kasprzyk s domom kultúry, mestom Liptovský Mikuláš a v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Liptovský Hrádok.