Aukcia obrazov známych umelcov pomôže ľuďom z Domovov sociálnych služieb na Záhorí

22.11.2023 (SITA.sk) - Benefičná aukcia obrazov známych umelcov bude vo štvrtok 23. novembra o 17:00 v Divadle Jána Palárika v Trnave . Výťažok pôjde na dostavbu zariadenia podporovaného bývania pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a centra pre deti v Borskom Svätom Jure, ktoré vyrastali v detských domovoch.Umelecké diela do aukcie darovali známe slovenské osobnosti a rodinní príslušníci umelcov. Medzi dielami budú dražené napríklad obrazy od Martina Benku , Cypriána Majerníka, Ľudovíta Fullu, Imra Weiner-Kráľa, Márie Medveckej a ďalších. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.„Benefičná aukcia obrazov predstavuje jedinečnú príležitosť podpory klientov zariadení sociálnych služieb, ako aj mladých dospelých z detských domovov. Týmto spôsobom môžeme spoločne prispieť k ich lepšiemu a plnohodnotnejšiemu životu. Každý obraz, ktorý návštevníci dražby získajú, nie je len umeleckým dielom, ale aj symbolom solidarity a pomoci pre tých, ktorí to potrebujú,“ uviedla trnavská vicežupanka Veronika Buc.V podporovanom bývaní nájde podľa nej svoj druhý domov 6 klientok zo župného DSS v Borskom Sv. Jure a 6 klientov zo župného DSS v Moravskom Sv. Jáne v okrese Senica.Dražbu umeleckých diel podporujú aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života ako Ady Hajdu, Fedor Gál, Róbert Bezák, Zuzana Vačková, Dorota Nvotová, Sáva Popovič a ďalší.