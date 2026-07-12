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12. júla 2026
Festival Pohoda 2026 prepísal rekord v návštevnosti aj v záujme o ďalší ročník
Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda sa zapísal do histórie vo viacerých smeroch. Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda je už ...
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12.7.2026 (SITA.sk) - Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda sa zapísal do histórie vo viacerých smeroch.
Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda je už minulosťou. Organizátori hovoria o najlepšom ročníku v celej histórii festivalu. Na trenčianskom letisku sa počas štyroch dní stretli desaťtisíce ľudí, aby spoločne oslávili hudbu, umenie, slobodu, rešpekt a komunitu – hodnoty, na ktorých Pohoda stojí už tri desaťročia.
Pohoda 2026 bola vypredaná dlhý čas pred jej začiatkom. Na jubilejný ročník prišlo 33-tisíc platiacich návštevníkov a návštevníčok. Celkový počet ľudí v areáli bol ešte vyšší, festival žil aj vďaka viac ako tisícke účinkujúcich, stovkám brigádnikov a brigádničok, pracovníkov partnerských organizácií, gastro prevádzok a barov, či ďalších členov festivalového tímu.
„Výnimočnú atmosféru si užívali aj samotní vystupujúci. Mnohí z nich, vrátane headlinerov, sa pohybovali medzi návštevníkmi, pozerali si koncerty svojich kolegov, alebo si jednoducho užívali Pohodu ako bežní hostia, pričom ocenili jej jedinečný charakter,“ povedal Lukáš Grešš z organizačného tímu Pohody.
Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda sa zapísal do histórie vo viacerých smeroch. Rekordy nepadali len v návštevnosti, ale aj v záujme o ďalší ročník. Ešte počas festivalu sa od stredy do nedele poludnia predalo viac ako 10-tisíc vstupeniek na Pohodu 2027. 31. ročník festivalu bude 8. až 10. júla 2027 opäť na trenčianskom letisku.
„Ďakujeme za výnimočnú oslavu tridsiatej Pohody. Dostali sme ten najkrajší darček a tým je podpora a jedinečná atmosféra vytvorená tým najlepším publikom na svete. Práve naši návštevníci dávajú nášmu festivalu zmysel. Bolo nám spolu tak dobre, že aj keď nás ešte čaká týždeň balenia, už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho stretnutia,” zhodnotil 30. ročník riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Zdroj: SITA.sk - Festival Pohoda 2026 prepísal rekord v návštevnosti aj v záujme o ďalší ročník © SITA Všetky práva vyhradené.
Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda je už minulosťou. Organizátori hovoria o najlepšom ročníku v celej histórii festivalu. Na trenčianskom letisku sa počas štyroch dní stretli desaťtisíce ľudí, aby spoločne oslávili hudbu, umenie, slobodu, rešpekt a komunitu – hodnoty, na ktorých Pohoda stojí už tri desaťročia.
33-tisíc platiacich návštevníkov a návštevníčok
Pohoda 2026 bola vypredaná dlhý čas pred jej začiatkom. Na jubilejný ročník prišlo 33-tisíc platiacich návštevníkov a návštevníčok. Celkový počet ľudí v areáli bol ešte vyšší, festival žil aj vďaka viac ako tisícke účinkujúcich, stovkám brigádnikov a brigádničok, pracovníkov partnerských organizácií, gastro prevádzok a barov, či ďalších členov festivalového tímu.
„Výnimočnú atmosféru si užívali aj samotní vystupujúci. Mnohí z nich, vrátane headlinerov, sa pohybovali medzi návštevníkmi, pozerali si koncerty svojich kolegov, alebo si jednoducho užívali Pohodu ako bežní hostia, pričom ocenili jej jedinečný charakter,“ povedal Lukáš Grešš z organizačného tímu Pohody.
Výnimočná oslava tridsiatej Pohody
Jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda sa zapísal do histórie vo viacerých smeroch. Rekordy nepadali len v návštevnosti, ale aj v záujme o ďalší ročník. Ešte počas festivalu sa od stredy do nedele poludnia predalo viac ako 10-tisíc vstupeniek na Pohodu 2027. 31. ročník festivalu bude 8. až 10. júla 2027 opäť na trenčianskom letisku.
„Ďakujeme za výnimočnú oslavu tridsiatej Pohody. Dostali sme ten najkrajší darček a tým je podpora a jedinečná atmosféra vytvorená tým najlepším publikom na svete. Práve naši návštevníci dávajú nášmu festivalu zmysel. Bolo nám spolu tak dobre, že aj keď nás ešte čaká týždeň balenia, už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho stretnutia,” zhodnotil 30. ročník riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Zdroj: SITA.sk - Festival Pohoda 2026 prepísal rekord v návštevnosti aj v záujme o ďalší ročník © SITA Všetky práva vyhradené.
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