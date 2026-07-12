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24hod.sk Kultúra Pohoda festival
12. júla 2026
Pohoda 2026: The Prodigy roztancovalo trenčianske letisko po tretíkrát
Zoskupenie odohralo hity, ako Breathe, Firestarter, Omen, Smack My Bitch Up, Woodoo People, Out of Space, Poison či Také Me To The Hospital.
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Na 30. ročníku festivalu Pohoda tretíkrát vystúpila anglická skupina The Prodigy, ktorá hrá elektronickú tanečnú hudbu. Na trenčianskom letisku už boli v roku 2005 a 2016. Fanúšikovia zažili mohutnejší zvuk, pulzujúce basy a vizuálne zážitky. Show The Prodigy sprevádzalo intenzívne osvetlenie, laserové efekty a vizuálna projekcia. Pre fanúšikov tak vytvorili nezabudnuteľný zážitok.
Zoskupenie odohralo hity, ako Breathe, Firestarter, Omen, Smack My Bitch Up, Woodoo People, Out of Space, Poison či Také Me To The Hospital.
„Priniesť na 30. ročník Pohody The Prodigy bol môj sen a neskôr plán už viacero rokov. Pre mňa znamenajú v hudobnom svete posun porovnateľný snáď len s The Beatles, úplne obrátili naruby svet hudby na konci tisícročia. Kapela hrá fantasticky - Liam s Maximom v prednej línii ovládajú dokonalý stroj živých muzikantov, ktorí podporujú našlapanú elektroniku. The Prodigy v aktuálnej verzii sú absolútne fantastickí, súčasní, silní a neustále jedineční,“ povedal šéf Pohody Michal Kaščák.
Kapela funguje od roku 1990 a založil ju Liam Howlett. Patrí medzi najvplyvnejšie formácie britskej elektroniky. Medzi ich najikonickejšie albumy patria The Fat of the Land, Music for the Jilted Generation, Invaders Must Die alebo No Tourists. Získali aj mnohé hudobné ocenenia vrátane Brit Awards, MTV Europe Music Awards či MTV Video Music Awards.
Strata Keitha Flinta v roku 2019 znamenala pre kapelu silnú ranu, pretože Flint nebol len jedným z hlasov, ale aj vizuálnou ikonou skupiny. Kapela ho nenahradila nikým ďalším, na každom koncerte mu ako poctu odohrajú legendárnu pesničku Firestarter.
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