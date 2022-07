Festival Pohoda bude tento rok v pohybe aj vďaka spoločnosti LeasePlan

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Milovníci in-line korčuľovania a tanečnej hudby budú môcť opäť naplno ukázať svoje kreácie a užiť si na Pohode kopec zábavy vďaka tohtoročnému partnerovi pohodovej mobility, spoločnosti LeasePlan. Tá prináša na festival v aréne LeasePlan Roller Disco obľúbenú diskotéku na korčuliach. Ako novinku v programe ju Pohoda predstavila pred desiatimi rokmi a okamžite sa stala nezabudnuteľnou súčasťou festivalu.Okrem požičovne korčúľ a voľnej jazdy čakajú návštevníkov už od dopoludnia workshopy s inštruktormi. Počas dňa si tak svoje korčuliarske pohyby budú môcť zdokonaliť deti aj dospelí na Detskej Roller Univerzite a Walk the (in)line workshope. Prvotriedna jazda v LeasePlan Roller Disco za rytmov, ktoré namixujú DJ-i, začne v piatok a v sobotu večer o 20.30 hod. a potrvá až do neskorej noci."Tešíme sa, že našim novým partnerom Pohody v oblasti mobility je LeasePlan, ktorý na najbližší rok poskytne vozidlá na bezstarostný operatívny lízing pre náš realizačný tím. A okrem veľkých kolies roztočí aj kolieska na korčuliach na obľúbenom Roller Discu, ktoré sa k nám po viacerých rokoch vracia, tentoraz pod ich patronátom," dodáva Dominika Horňková, Partnership Director, Festival Pohoda.Malé stretnutie priateľov a fanúšikov alternatívnej hudby sa za 25 rokov zmenilo na najznámejší slovenský multižánrový festival, ktorý je tiež dôležitým bodom na európskej festivalovej mape. Pohoda je každoročne nominovaná na najprestížnejšie festivalové ceny a pochvalné recenzie o nej napísali aj renomované médiá ako The Independent, The Guardian, The Telegraph, DIY či Gigwise.Festival každoročne pritiahne do Trenčína desiatky tisíc ľudí a stovky umelcov, medzi ktorými sa už predstavili svetové hviezdy ako The Chemical Brothers, Moby, Bjork, Lou Reed, The Prodigy či Nick Cave.Informačný servis