Festival Pohoda je pod paľbou kritiky pre účasť kontroverzného biskupa Haľka

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - Nesúhlas s niečími názormi nemôže byť dôvodom na porušovanie náboženskej slobody. Vzhľadom na víkendové udalosti na festivale Pohoda to tvrdí Úrad splnomocnenca pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.Reaguje tým na situáciu s biskupom Jozefom Haľkom , ktorý na festivale ponúkal návštevníkom možnosť spovede. Podľa úradu sa porušilo právo verejne vyznávať vieru tým, že organizátori, ak o tom boli informovaní a nezasiahli, keď sa narúšala možnosť pristúpiť k spovedi, toto právo neochránili.Úrad splnomocnenca pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia to píše vo svojej tlačovej správe. Z obete sa podľa úradu akoby stal predátor, keďže organizátor sa za pozvanie Haľka na podujatie ospravedlnil. Úrad vyjadril presvedčenie, že takéto tolerovanie porušovania práv povedie k totalite a vyzval na spoločenské odsúdenie.Riaditeľ festivalu Michal Kaščák sa za Haľkovu účasť na Pohode ospravedlnil v Denníku N. Rozhodnutie pozvať ho obhajoval tým, že Haľko sa už na Pohode viackrát zúčastnil a on sám ho považoval za zaujímavého človeka.Dodal tiež, že pozvanie Haľka starostlivo zvažovali, vzhľadom na Haľkove vyjadrenia voči LGBTQI+ komunite, ktoré odzneli po odvysielaní epizódy seriálu RTVS Priznanie, kde bola scéna s dvomi bozkávajúcimi sa ženami.Organizátori sa napokon rozhodli dať Haľkovi priestor, aj s cieľom umožniť mu diskutovať so zástupcami menšín a možno aj prehodnotiť jeho názory.Kaščák to spätne vyhodnotil ako chybu a nesprávne zhodnotenie situácie. Rozumie, že vzniknutá situácia mohla na niektorých pôsobiť zraňujúco, a zároveň vyjadril sklamanie, keďže podľa jeho informácií Haľko nereagoval na pokusy o diskusiu zo strany zástupcov menšín s toleranciou či pochopením.Kaščák ale dodal, že festival je stále otvorený účasti veriacich a považuje za prirodzené, že na ňom stretávajú rôzne názorové prúdy.Na ukončenie Haľkovho pôsobenia na Pohode vyzývali v tlačovej správe už 8. júla aj Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n. z. Haľko bol totiž za svoj výrok k seriálu Priznanie aj nominovaný na cenu Homofób roka.„Biskup Haľko je známy šírením nenávisti a homofóbie. Organizátori ho dokonca propagujú na svojom webe. Začali sme kontaktovať manažérov hlavných hviezd tohtoročného festivalu, nakoľko v minulosti väčšina z nich verejne podporila LGBT ľudí. Uvidíme, či budú chcieť byť spájané s niečim takýmto,” vyjadril sa riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher Dodal tiež, že jedna z účinkujúcich skupín ich už spätne kontaktovala a zaujímala sa o situáciu. Weisenbacher tiež vyzval mimovládne organizácie, ktoré sa festivalu zúčastňovali, aby apelovali priamo na organizátorov.Podotkol, že IĽP sa festivalu nezúčastňuje už niekoľko rokov, keďže sa tam dejú veci, ktoré nie sú kompatibilné s ich hodnotami.