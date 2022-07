Zdravotní klauni z celého Slovenska sa stretli v Terchovej

Pribudli ďalší certifikovaní klauni

Blíži sa výber nových zdravotných klaunov

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

12.7.2022 -Tohtoročný Národný workshop Červeného nosa sa niesol hlavne v duchu tímovej práce a rozvoja organizácie v rôznych smeroch. Nosnými témami boli umelecké kritériá klaunovania, ktoré definujú kvalitu klaunského umenia v rámci skupiny RED NOSES INTERNATIONAL. Priestor dostal tiež príspevok a diskusia o potrebe ukotvenia profesie zdravotného klauna v zdravotnom systéme, a to aj v kontexte svetových trendov. Nemenej dôležitým bol seminár na tému Bezpečnostná politika ochrany detí a zraniteľných osôb.Počas slávnostného večera boli ocenení ďalší piati zdravotní klauni za naplnenie méty 1000 klauniád. Zároveň ďalší traja členovia klaunského tímu získali medzinárodný certifikát zdravotného klauna.povedal umelecký riaditeľ Červeného nosa Pavel Mihaľák.vysvetľuje P. Mihaľák. Celý vzdelávací plán, ktorý zahŕňa stovky hodín, vypracovali umeleckí riaditelia 11 klaunských organizácií zoskupených v RED NOSES INTERNATIONAL.Úroveň klaunského umenia v nemocniciach, sa vďaka vzdelávaniu neustále zvyšuje. Dôležitý je však už výber nových klaunov, ktorý prebieha formou troj- až štvorkolového výberového workshopu.oznámil umelecký riaditeľ združenia. Podmienkou je vek nad 23 rokov a dobrý zdravotný stav. Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatického umenia, hudobný talent, prirodzený vľúdny vzťah k ľuďom a humor. Záujemcovia môžu posielať už teraz svoje životopisy a motivačné listy na administrativa@cervenynos.sk.Občianske združeniektorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už 18 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.Informačný servis