Festival Pomišaj je zameraný na rôzne ekologické témy

Na snímke spoluorganizátorka komunitného festivalu Pomišaj, zameraného na osvetu o udržateľnom spôsobe života pri nádobách na odpad s popisom o rozložiteľnosti jednotlivých druhov odpadu, v Prešove 8. augusta 2019. Foto: TASR – Maroš Černý Foto: TASR – Maroš Černý

Prešov 8. augusta (TASR) – V rámci komunitného festivalu Pomišaj, ktorý sa koná vo štvrtok v Prešove, pribudne v meste prvý komunitný kompostér. Bude slúžiť pre 12 obyvateľov mesta. Organizátori podujatia si pre návštevníkov pripravili viacero sprievodných aktivít zameraných na osvetu o udržateľnom spôsobe života vrátane prednášok na environmentálne témy.uviedla pre TASR spoluorganizátorka podujatia Alena Musilová.Jednou z tém, ktorej sa na festivale venujú, je ekologické pohrebníctvo.vysvetlila Musilová.Vzorový komunitný kompostér, ktorý poskladajú v rámci podujatia, osadia na Baštovej ulici. Bude slúžiť pre 12 kompostujúcich obyvateľov. V meste sú podľa spoluorganizátorky podujatia Laury Martinkovej vytvorené ďalšie štyri komunity, ktoré sa zapoja do kompostovania.povedala Martinková.Prešovčanka Jana Kadaňková vyrába vrecká na ovocie a zeleninu zo starých záclon, ktoré by v domácnostiach mali nahradiť jednorazové plastové vrecúška. Ako povedala, počas nakupovania sa jej stáva, že ju ľudia oslovujú s tým, že majú záujem o takéto vrecká.dodala Kadaňková.Organizátori si pre návštevníkov festivalu, ktorý potrvá do 20.00 h pripravili aj kultúrny program a rôzne aktivity pre najmenších.