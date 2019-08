VIDEO: TRUBAN: Marihuanu som mal viackrát a vyskúšal som aj LSD

Líder Progresívneho Slovenska Michal Truban na videu zverejnenom na sociálnej sieti priznal svoje chyby pri komunikácii o drogách. "Zachoval som sa ako politik, akým nikdy nechcem byť. Chcel som vyzerať oveľa lepšie, ako naozaj som. Do politiky som nešiel preto, aby som vyzeral dokonale, ale by sme do nej doniesli väčšiu úprimnosť a otvorenosť," povedal na margo svojich skorších vyhlásení, podľa ktorých v minulosti vyskúšal iba marihuanu.





Vyhláseniami o marihuane reagoval na staršie video, na ktorom pri prednáške študentom priznáva, že v minulosti zažil "bad trip". Na dnes zverejnenom videu Truban priznáva okrem marihuany aj experiment s halucinogénnou drogou."Marihuanu som mal viackrát, nebolo to iba raz na intráku a zároveň, pred dvanástimi rokmi, som vyskúšal LSD. Aj toto obdobie je súčasťou môjho príbehu, nie sú to iba podnikateľské úspechy a šport, triatlon, ale aj takéto chyby," konštatuje Truban.S odstupom času nie je spokojný ani so svojim prejavom na prednáške pred študentami. "Podobné to bolo aj s tou prednáškou. Pozrel som si ju a takto sa pred študentami o drogách nemá rozprávať," povedal. "Je veľa ľudí, ktorí denne fajčia trávu a berú to ako samozrejmosť. Ale zároveň, drogy sú škodlivé a je veľa rodín, ktorým drogy zničili životy a ktorí sa boja o svoje deti," upozornil líder Progresívneho Slovenska.Dodal, že pred problémami netreba zatvárať oči, ale treba ich otvorene pomenovať. "Urobil som veľa chýb, ale chcem sa z nich poučiť," uviedol na sociálnej sieti Truban.