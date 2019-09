Festival posunkového jazyka priblíži komunikáciu nepočujúcich

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 20. septembra (TASR) – Festival posunkového jazyka, ktorý sa koná v Bratislave od piatka do nedele (22. 9.) má informovať ľudí o tejto forme komunikácie a tiež o živote nepočujúcich, ich kultúre a problémoch, s ktorými sa stretávajú. Festival organizuje Slovenský zväz nepočujúcich pri príležitosti pondelkového (23. 9.) Medzinárodného dňa posunkových jazykov, vyhláseného Organizáciou spojených národov.uviedol predseda Slovenského zväzu nepočujúcich Jaroslav Cehlárik v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave.vysvetlil. Počujúci na Slovensku nemajú podľa neho o problematiku veľký záujem ani dostatok informácií. V celej krajine sú len traja profesionálni lektori posunkového jazyka, ktorí sa zapoja aj do festivalu.Ponuka kultúry v slovenskom posunkovom jazyku podľa neho klesá, pretože je málo ľudí, ktorí sa jej venujú. Festival členovia zväzu plánujú ako putovný, teda chcú, aby sa každý rok konal v inom meste na Slovensku.tvrdí Cehlárik. Festival má povzbudiť aj nepočujúcich k tomu, aby nezostali pasívni a aby ich kultúra nestagnovala. Pre ich komunitu je tiež príležitosťou na stretnutie a výmenu skúseností.Program prvého ročníka festivalu je rozdelený na fázy pre žiakov, študentov aj verejnosť. Jeho súčasťou sú prednášky pre školy, diskusie, workshopy, aktivity pre deti a divadelné predstavenia pre deti aj dospelých, prekladané do posunkového jazyka prostredníctvom tieňového tlmočenia. Tiež súťaž amatérskych krátkych filmov v slovenskom posunkovom jazyku. V nedeľu pripravil Slovenský zväz nepočujúcich prehliadky Bratislavy so sprievodcom a tlmočením jeho výkladu do posunkového jazyka.Koncept festivalu sa zväz bude snažiť postupne rozvíjať, aby dokázal osloviť viac ľudí, pripraviť rôznorodý program a zapojiť viac nepočujúcich umelcov. Cehlárik dodal, že v zahraničí majú podobné festivaly niekedy aj viac ako 25.000 návštevníkov.