Vládna koalícia je podľa Fica funkčná, dôkazom sú schválené zákony

Na snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Vládna koalícia je absolútne funkčná, dôkazom toho je aj schválenie a posunutie viacerých návrhov zákonov z dielne Smeru-SD do druhého čítania. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico.vyhlásil Fico.Smeru-SD do druhého čítania prešla novela zákona o minimálnej mzde, ktorou sa má určiť vzorec jej pravidelného zvyšovania, návrh na úpravu poskytovania náhradného výživného či zvýšenie rodičovského príspevku.hovorí Fico.Zároveň uviedol, že ho prekvapila podpora návrhu na zmeny v oblasti náhradného výživného, do druhého čítania ho posunulo 126 poslancov.podotkol Fico.Zároveň ocenil, že v parlamente prešli aj ďalšie návrhy zákonov, ktoré pripravili koaliční partneri. Ide napríklad o zníženie DPH na vybrané potraviny, schválené bolo zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov, SNS priniesla zmeny aj v športovej oblasti, znížila sa daň pre firmy a živnostníkov s obratom do 100.000 eur, Mostu-Híd prešiel návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.