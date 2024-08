Festival Šalom alejchem v Prešove predstaví židovskú kultúru, literárno-hudobný večer bude patriť Franzovi Kafkovi

100. výročie smrti Franza Kafku

3.8.2024 (SITA.sk) - Druhý ročník Festivalu židovskej kultúry Šalom alejchem prinesie do Prešova nielen židovské zborové piesne, ale aj tradičnú klezmerovú hudbu z Krakova a literárno-hudobný večer venovaný pražskému, nemecky píšucemu, spisovateľovi Franzovi Kafkovi.Väčšina podujatí festivalu sa uskutoční v Dvorane evanjelického kolégia v centre Prešova od soboty 3. do stredy 7. augusta.Ako informovala Soňa Grestyová z Con moto Slovakia, program určený pre širokú verejnosť začína v nedeľu 4. augusta, keď Dvorana ožije tradičnou ľudovou hudbou východoeurópskych Židov. Prešovskému publiku sa predstaví poľský klezmer súbor Di Galitzyaner Klezmorim.Tohtoročné 100. výročie smrti známeho svetového spisovateľa Franza Kafku si organizátori pripomenú v pondelok 5. augusta literárno-hudobným večerom s básnikom, spisovateľom, prekladateľom a znalcom života a diela tohto slávneho spisovateľa Milanom Richterom.„Kultúrna verejnosť sa môže tešiť na predstavenie Kafkovho života a diela a prednášku o jeho najznámejšej poviedky Premena, spolu s autorskou prezentáciou jej nového slovenského prekladu. Ukážky z listov, denníkových záznamov, ako aj z najznámejšej poviedky Franza Kafku prednesie Pavol Zubal,“ dodala Grestyová.V utorok 6. augusta odznejú na pôde Diakonického domova ELIM židovské piesne v podaní speváckeho súboru Con moto.Nosnou časťou festivalu bude workshop zborovej a klezmer hudby, počas ktorých bude mať široká spevácka verejnosť možnosť nacvičovať židovské piesne pod vedením Ladislava Palkoviča a Mariána Bujnovského.Druhý ročník festivalu Šalom alejchem vyvrcholí v stredu 7. augusta koncertom židovských piesní ako záver workshopov. Vstup na všetky podujatia je voľný.Šalom alejchem je medzinárodný multižánrový mestský umelecký festival, ktorý oživuje pestrosť, krásu a hĺbku židovskej tradície a kultúry.Prepája komunity a ľudí s podobnými komunitami doma i v zahraničí, ktoré nezabúdajú na židovskú kultúru.„Podujatie chce byť apelom na svedomie živých, keď poukazuje na prázdnotu, ktorá tu ostala po transportoch tisícov prešovských občanov židovského pôvodu do Osvienčimu, vrátane vylúčených a deportovaných študentov a študentiek prešovského kolégia, ktorých osudy mapuje výstava Prázdna stolička,“ vysvetlila Grestyová.Festival organizuje spevácky zbor dirigentov a hudobných nadšencov z celého Slovenska Con moto Slovakia so sídlom v Prešove, s podporou Prešovského samosprávneho kraja, Poľského inštitútu v Bratislave, Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV, Evanjelického kolegiálneho gymnázia, Židovskej náboženskej obce, Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava a občianskeho združenia Fórum pre kultúru.